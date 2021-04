Ashley Cain, le bébé du Challenge, est mort de leucémie

Instagram Ashley Cain et sa petite fille Azaylia

Ashley Cain, de l’émission The Challenge, vient de partager la terrible nouvelle que sa fille Azaylia est décédée peu après l’âge de 8 mois.

Sa petite fille avait reçu un diagnostic de leucémie à l’âge de deux mois et récemment, l’ancien footballeur a révélé qu’il ne lui restait que quelques jours à vivre car toutes ses options de traitement étaient épuisées.

Le 25 avril, elle a écrit sur Instagram: «Reposez-vous au paradis, princesse. Je te garderai toujours dans mon cœur jusqu’à ce que je puisse te ramener au paradis. “

Son partenaire Safiyya Vorajee a également partagé la nouvelle déchirante et a écrit: “Tu es mon ange, le battement de mon cœur, mon âme, Repose en paix, mon bébé précieux, tu seras toujours avec moi comme une empreinte dans mon cœur.”

Ashley a révélé qu’Azaylia n’avait plus que quelques jours à vivre, après la découverte des tumeurs cérébrales.

Ashley, qui est apparue dans The Challenge: War of the Worlds et était jumelée à Kam Williams, a révélé le 8 avril la terrible nouvelle que les ultrasons avaient découvert des tumeurs dans le cerveau, les reins, le foie, les poumons et la rate d’Azaylia. Il a déclaré que sa dernière option de traitement possible, un programme de traitement CAR-T spécialisé à Singapour, n’était plus possible, en raison de la rareté et de la gravité de sa maladie.

Dans cette mise à jour vidéo, Ashley a révélé que lui et la mère d’Azaylia, Safiyya, avaient été informés une semaine plus tôt par des consultants que leur fille avait «un, deux jours. Et ça pourrait même être comme cette même nuit.

La star a écrit qu’ils passaient leurs journées à la maison, rendant Azaylia «aussi confortable que possible. Et nous allons nous amuser autant que possible avec elle. “

Quelques jours plus tard, le 11 avril, Ashley a déclaré qu’ils devaient se rendre rapidement à l’hôpital parce qu’Azaylia «saignait du nez» et avait besoin d’une transfusion de plaquettes. Puis la famille est rentrée chez elle et il a partagé quelques vidéos d’elle jouant à la maison.

Dans une vidéo Instagram, il a déclaré que la fille perdait un peu de mouvement sur le côté de son visage à cause d’une tumeur, mais qu’elle souriait toujours et jouait avec.

Les co-stars d’Ashley lui ont apporté son soutien et ses condoléances dans leurs commentaires

Les stars de la télé-réalité et The Challenge ont présenté leurs condoléances à la jeune femme de 30 ans et ont partagé des messages d’amour et de soutien, en réponse à la nouvelle de la mort d’Azaylia. Sa partenaire britannique Georgia Harrison a écrit: «Je vous aime tellement que votre vie a peut-être été courte, mais vous avez inspiré tant de gens et vous avez sauvé tant de vies en encourageant les gens à rejoindre la liste des donateurs. Elle a fait plus pour le monde que la plupart des gens n’accompliront dans 70 ans et vous lui avez donné la force de le faire. Baisers”.

Melissa Reeves a écrit: “En pensant à vous et à votre famille.” Joss Mooney a partagé: «Je ne peux même pas imaginer ce que vous ressentez. Repose en paix champion! Envoi de tout mon frère d’amour ». Hunter Barfield a commenté: “Mon cœur est brisé pour vous et votre famille, désolé frère.”

Kam, son partenaire dans La guerre des mondes, a écrit: «J’ai tellement le cœur brisé… RIP, petit ange, elle était une fille si forte et une grande inspiration. Envoi beaucoup [emoji de oraciones y amor]». Johnny Bananas Devenanzio a écrit: “Guérissez ceux qui sont brisés dans leur cœur et pansez leurs blessures -147: 3. Reposez-vous au paradis, bébé précieux.”

