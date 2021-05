Ashley Cole distingue la star “ vitale ” de Chelsea après la victoire de Fulham

Mason Mount est essentiel pour Chelsea, déclare Ashley Cole (.)

Ashley Cole pense que Mason Mount s’est désormais imposé comme une partie “ vitale ” de l’équipe de Chelsea sous Thomas Tuchel.

Le joueur de 22 ans a été en superbe forme cette saison et cherche maintenant une place de départ dans l’équipe d’Angleterre pour le Championnat d’Europe cet été.

Mount a de nouveau montré sa classe samedi en fournissant une excellente aide pour préparer le match d’ouverture de Kai Havertz lors de la victoire 2-0 de Chelsea sur Fulham.

Et Cole pense que Mount est maintenant “ essentiel ” à l’installation de Thomas Tuchel à Stamford Bridge.

“ C’est un garçon humble, un fan de Chelsea, qui vit le rêve ”, a déclaré Cole à Sky Sports.

Mais dans ce cadre, il veut travailler dur, il veut s’améliorer, il veut s’améliorer, il veut marquer des buts, il veut courir pour son équipe.

Mason Mount a fourni une excellente aide lors de la victoire 2-0 de Chelsea contre Fulham (.)

«Il montre cet enthousiasme jour après jour. Je pense que c’est ce qui fait de lui, pour moi, l’un des meilleurs joueurs du football mondial en ce moment, définitivement en Premier League.

«Bien sûr, il est vital pour Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était le joueur le plus important de Tuchel, Cole a répondu: “ Oui, il est essentiel dans la façon dont ils veulent appuyer, la façon dont ils veulent après le ballon.

“ La façon dont il peut garder le ballon pour son équipe, changer la vitesse des attaques, sa compréhension de sa capacité à se placer entre les lignes, à tourner, puis à conduire. Il est vital pour cette équipe de Chelsea. ”

Chris Coleman, un autre expert de Sky Sports de Cole, a ajouté: “ C’est l’un de ces joueurs où les jeunes joueurs regarderont ce qu’il fait.

C’est l’un de ces joueurs, il est encore très jeune, il a tout devant lui, tout ce que j’entends sur lui, chaque fois que je le vois jouer, il peut aller chercher 100 sélections pour l’Angleterre, il le pourrait vraiment.

«La façon dont il progresse, c’est absolument superbe.

