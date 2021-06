Ashley Cole dit que “personne ne respecte” Romelu Lukaku à Chelsea et se moque du premier contact

L’attaquant belge a parcouru un long chemin depuis ses jours dans l’ouest de Londres (Photo: . / ITV)

Ashley Cole a salué le développement de Romelu Lukaku depuis son départ de Chelsea il y a 10 ans, taquinant l’attaquant à propos de sa première touche lorsqu’il était à Stamford Bridge et disant que “personne ne le respectait” au départ.

L’international belge – qui a remporté le prix du footballeur de l’année en Serie A après avoir marqué 24 buts et récolté 11 passes décisives la saison dernière – a déménagé dans l’ouest de Londres à l’adolescence en provenance d’Anderlecht, mais n’a pas réussi à marquer pour les Bleus lors de ses quelques apparitions.

Il a été prêté deux fois, d’abord à West Brom puis à Everton, avant de déménager définitivement à Goodison Park; trois saisons plus prolifiques ont incité à déménager à Manchester United, alors qu’il a joué à l’Inter sous Antonio Conte depuis 2019.



Lukaku a développé son jeu complet depuis qu’il a quitté Chelsea (Photo: .)

Même si les choses n’ont pas fonctionné pour Lukaku à Chelsea, Cole pense qu’il est désormais l’un des meilleurs attaquants du monde – bien qu’il ait dû travailler sur sa première touche.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Lukaku n’avait pas réussi à Stamford Bridge, l’ancien arrière gauche a déclaré à ITV Sport: ” Il a rejoint quand il était enfant, il a rejoint à 17 ans.

‘[He was] un talent brut, sa compréhension du jeu n’était pas grande. Didier Drogba était son genre de figure paternelle qui l’aidait à développer sa technique et sa compréhension du mouvement.

«Et puis je pense que les deux prêts lui ont vraiment donné cette conviction qu’il était assez bon. Oui, il était encore jeune mais il avait encore un point à prouver.

Plus : Chelsea FC



“Je pense que personne ne le respectait à Chelsea, en termes de fans. Quand il a joué, allait-il être le meilleur attaquant de Chelsea ? Il avait devant lui Didier Drogba.

“Pour qu’il soit prêté et se prouver à lui-même, il est définitivement revenu avec cette confiance en soi, ce courage, et maintenant ses performances sont sans égal, il a été de qualité.”



Cole dit que Drogba a pris Lukaku sous son aile à Chelsea (Photo: .)

Interrogé sur les critiques que Lukaku reçoit souvent lors de son premier contact, Cole a répondu: «Oui… moi à 17 ans, je pense que mon toucher était probablement un peu meilleur que le sien!

«Mais vous devez comprendre, il recevait de la pression par derrière, c’est quelque chose sur lequel il devait travailler et je pense qu’il l’a fait. Maintenant, les choses collent un peu mieux, son jeu de liaison s’est amélioré et devant le but, il est désormais mortel.

Lukaku a marqué deux buts lors de sa première apparition à l’Euro 2020 contre la Russie et est devenu fournisseur contre le Danemark jeudi soir, jouant un rôle clé dans les deux buts de la Belgique.

