Ashley Cole n’est pas sûre que Saul Niguez puisse entrer dans l’équipe première de Chelsea malgré les performances de Tottenham

Saul a impressionné contre Tottenham mercredi (Photo: .)

Ashley Cole pense que Saul Niguez s’est procuré plus d’opportunités en équipe première après sa performance contre Tottenham – mais n’est pas sûr qu’il deviendra un joueur régulier de l’équipe première à Stamford Bridge.

Après son arrivée en prêt de l’Atletico Madrid dans la fenêtre de transfert d’été, Saul a connu une première saison difficile dans le football anglais, remplacé à la mi-temps lors de ses deux départs en Premier League jusqu’à présent.

Le joueur de 27 ans a réalisé une performance accomplie mercredi soir, cependant, à l’aise en possession alors que Chelsea contrôlait le match et remportait l’une des plus grandes acclamations de la soirée après un tacle brutal contre Heung-min Son.

N’Golo Kante manquant après un test Covid positif et Mateo Kovacic reposé, Saul a impressionné aux côtés de Jorginho au cœur du milieu de terrain de Thomas Tuchel.

Et s’il pense que l’on fera désormais confiance à l’Espagnol pour commencer plus de matchs, l’ancien défenseur des Blues Cole doute qu’il ait forcé son chemin dans la hiérarchie.

Saul est prêté par l’Atletico Madrid (Photo: .)

« Je pensais qu’il jouait bien », a déclaré Cole à Sky Sports lors de l’évaluation des performances de Saul. « Je pense qu’il avait un bon équilibre avec Jorginho là-dedans, il avait un peu plus de liberté pour la liberté.

« Oui, il a joué dans un deux, mais il pourrait aller un peu plus dans ces vastes zones avec Jorginho juste assis un peu.

Plus : Chelsea FC



« En ce qui concerne sa performance globale et les inquiétudes et préoccupations des gens autour de lui, il en a fait assez ce soir pour garantir qu’il devrait avoir plus d’opportunités.

« Mais finalement, les deux ou trois joueurs devant lui jouent si bien que ce sera très difficile d’entrer dans cette équipe. »



PLUS : Thomas Tuchel évalue la performance de Saul Niguez et nomme trois joueurs « exceptionnels » de Chelsea lors de la victoire contre les Spurs



PLUS : ‘Absolument heureux !’ – Thomas Tuchel évalue la performance de Romelu Lukaku après le retour de la Belgique d’exil à Chelsea

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();