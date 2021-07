Ashley Cole s’excuse auprès de Kalvin Phillips après la victoire de l’Angleterre contre le Danemark à l’Euro 2020

Ashley Cole admet qu’il avait tort de douter de Kalvin Phillips (./ITV)

Ashley Cole a révélé qu’il avait présenté des excuses personnelles à Kalvin Phillips après la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark mercredi soir.

Gareth Southgate affrontera l’Italie en finale dimanche à Wembley après avoir remporté une victoire 2-1 contre le Danemark en prolongation.

Raheem Sterling a remporté le penalty décisif et tandis que Harry Kane a vu son tir au but sauvé par Kasper Schmeichel, le capitaine anglais s’est rapidement précipité pour taper dans le rebond.

Phillips, quant à lui, a livré une autre prestation solide au cœur du milieu de terrain anglais, mais le milieu de terrain de Leeds United avait été critiqué avant le début du tournoi.

Cole faisait partie de ceux qui ont remis en question la contribution de Phillips sur les réseaux sociaux et ont suggéré que le milieu de terrain de Leeds ne méritait pas une place dans le milieu de terrain anglais.

Mais après la victoire de l’Angleterre sur le Danemark, l’ancien arrière gauche de Chelsea, d’Arsenal et de l’Angleterre a révélé qu’il avait approché Phillips pour s’excuser.

“C’est émouvant”, a déclaré Cole à ITV.



Kalvin Phillips a joué un rôle clé dans la campagne anglaise de l’Euro 2020 cet été (UEFA via .)

“Je le dirai en direct à l’antenne, je devais faire venir Kalvin Phillips ici et lui dire” tu sais quoi… grand respect “.

“Je pense qu’il a été formidable dans ce tournoi, il a été si solide et intégré dans cette équipe d’Angleterre.

‘Pour moi, c’était mon petit ‘désolé’.’

Cole a également souligné le fort esprit d’équipe dont l’Angleterre a fait preuve lors des célébrations sur le terrain après le match.

“C’est un peu surréaliste, voir les garçons célébrer avec leurs familles, qui ne peuvent évidemment pas venir faire la fête avec eux sur le terrain, était génial”, a déclaré Cole.

“Je pense qu’ils ont travaillé si dur dans le jeu et de voir à quel point ils sont heureux avec le personnel, le manager, les entraîneurs, c’est génial à voir donc je suis ravi de cela.”

