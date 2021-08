Ashley Darby de Real Housewives appelle Wendy Osefo pour sa réaction «trollish» dans le récent épisode de Potomac

Wendy “Zen Wen” Osefo a clairement interprété Gizelle Bryant et Ashley Darby comme attaquant le personnage de son mari dans le dernier épisode de Real Housewives of Potomac. Il semblait que les choses pourraient devenir physiques à un moment donné lorsqu’Osefo a déclaré: “Fuck ces putains de caméras” et qu’ils avaient une “faible estime de soi” et que les choses pouvaient “exploser”. Dans une interview avec ET Online, Darby a affirmé que la réaction “trollish” d’Osefo était mal dirigée parce qu’elle “ne venait pas d’un endroit en désordre cette fois”. En fait, elle a doublé sa décision de soulever la situation en disant :