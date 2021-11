Ashley Graham a un message pour les critiques de ses vergetures

Ashley graham ne prend aucun conseil de carrière non sollicité.

Le mannequin, qui est enceinte de jumeaux, a partagé un cliché photo réfléchissant le 22 novembre, mettant en vedette des moments de son automne. « Le cœur est plein cet automne », a-t-elle légendé l’ensemble des vidéos et des photos. Le message comprenait des photos de son mari Justin ervin et ils sont Isaac, et une vidéo d’elle faisant clignoter son baby bump pour la caméra.

Alors que les fans étaient tous des célébrations et des emojis cœur-œil dans les commentaires, une personne en particulier a essayé de ruiner les vibrations avec des conseils de carrière non sollicités pour la cover-girl. Dans ses histoires Instagram, Ashley a partagé une capture d’écran d’un commentaire qui disait : « J’ai eu des jumeaux mais je n’ai pas eu de vergetures. J’espère que cela n’affectera pas votre carrière. »

Ashley a répondu au commentaire avec des emojis qui font rouler les yeux, en écrivant: « Mon Dieu, j’espère toujours avoir une carrière avec mes vergetures. »

Comme les fans le savent peut-être, la femme d’affaires de 33 ans et son mari attendent des jumeaux. Le couple est déjà parent d’Isaac, 22 mois.