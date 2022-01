Ashley Graham accueille des jumeaux avec son mari Justin Ervin

Ashley Graham et son mari Justin Ervin célèbrent la nouvelle année en accueillant leurs jumeaux vendredi. Le mannequin a partagé l’heureuse nouvelle quelques jours seulement après avoir annoncé qu’elle avait atteint son terme avec ses jumeaux samedi dernier. Graham, 34 ans, et Ervin sont également les parents d’un fils Isaac, qui fête également son deuxième anniversaire ce mois-ci.

Graham a écrit sur Twitter : « Justin et moi sommes ravis de partager que nos bébés garçons sont ici. Ils sont nés tôt ce matin à la maison et sont heureux et en bonne santé. » Elle a ajouté qu’elle « prend un certain temps pour guérir et se connecter avec mon mari et mes trois garçons, mais j’ai vraiment hâte de partager plus avec vous tous ».

Quelques jours avant la naissance de leurs jumeaux, Graham a partagé un trio de nouvelles photos montrant son ventre rond pour marquer le début de 2022. « J’ai terminé à terme aujourd’hui (40 semaines !) », a-t-elle écrit. « Les dates d’accouchement ne sont qu’une suggestion, les bébés viendront toujours le jour de leur anniversaire. »

Graham a annoncé qu’elle était à nouveau enceinte en juillet 2021. En septembre, le couple a révélé qu’ils avaient des jumeaux lorsque Graham a publié une vidéo prise lorsqu’ils l’ont découvert. « C’est des jumeaux ? » Graham a demandé dans le clip. « Tu es sérieux ? On va avoir trois garçons !

La star de Sports Illustrated Swimsuit Edition est depuis longtemps une adepte de la positivité corporelle et a partagé son parcours de grossesse avec ses followers en partageant fréquemment des photos intimes. En décembre, elle a embrassé ses vergetures en publiant une photo nue montrant son baby bump. « Justin dit que mes vergetures ressemblent à l’arbre de vie », a-t-elle écrit.

Avant d’apprendre qu’elle allait avoir des jumeaux, Graham a déclaré à Entertainment Tonight en août qu’elle ne réfléchissait pas trop alors qu’elle se préparait à accueillir son deuxième (et troisième) enfant. « Je ne sais pas s’il y a beaucoup de préparation qui peut entrer dans le bébé numéro deux. J’ai l’impression d’avoir fait tellement de préparation en ce qui concerne Isaac, presque au point que j’ai peut-être trop préparé », a-t-elle expliqué à l’époque. . « Donc, je m’assure simplement d’avoir les fournitures dont j’ai besoin, ce qui n’est fondamentalement rien. Par exemple, je regarde mes seins et je me dis: » OK, vérifie, vérifie. Nous avons ça. » J’ai juste besoin de couches pour nouveau-nés. Vérifiez, vérifiez. Je ne vais pas trop y penser. «

Graham et Ervin, vidéaste, se sont mariés en 2010, un an après leur rencontre à l’église. Ils ont accueilli Isaac le 18 janvier 2020.