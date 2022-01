Ashley Graham donne naissance à des jumeaux avec Justin Ervin

La famille d’Ashley Graham vient de s’agrandir de deux.

Le mannequin, 34 ans, a annoncé qu’elle avait donné naissance à des jumeaux vendredi.

« Justin [Ervin] et je suis tellement excitée de partager que nos bébés garçons sont ici. Ils sont nés tôt ce matin à la maison et sont heureux et en bonne santé », a écrit Graham sur son histoire Instagram.

« Je prends du temps pour guérir et me connecter avec mon mari et mes trois garçons, mais j’ai vraiment hâte de partager plus avec vous tous. »

La cover girl de Sports Illustrated Swimsuit Issue a annoncé en juillet qu’elle et Ervin, 33 ans, attendaient à nouveau.

Le couple partage également son fils Isaac, âgé d’un an.

Graham a ensuite découvert en septembre qu’elle et son mari avaient des fils jumeaux.

Dans une vidéo Instagram prise lors d’un rendez-vous d’échographie à l’époque, elle a ri et a dit : « Êtes-vous sérieux ? Nous allons avoir trois garçons !

Graham et Ervin sont ensemble depuis plus d’une décennie. Ils se sont mariés en 2010, juste un an après s’être rencontrés à l’église.

Depuis qu’elle est devenue maman, l’activiste body-positive n’a pas hésité à parler des luttes qui accompagnent la parentalité.

En février 2020, juste un mois après la naissance de son premier fils, Graham s’est rendue sur Instagram pour discuter des hauts et des bas d’être une nouvelle mère.

« Levez la main si vous ne saviez pas que vous changeriez aussi vos propres couches🙋🏻‍♀️ Après toutes ces années dans la mode, je n’aurais jamais pu deviner que les sous-vêtements jetables seraient mon vêtement préféré, mais nous y sommes ! » écrivait-elle à l’époque.

« Personne ne parle du rétablissement et de la guérison (oui, même des parties désordonnées) que vivent les nouvelles mamans », a ajouté Graham. « Je voulais vous montrer les gars qu’il n’y a pas que des arcs-en-ciel et des papillons ! »