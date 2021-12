Ashley Graham embrasse ses vergetures en attendant l’arrivée de ses jumeaux. La mannequin enceinte s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager une photo nue intime avec son ventre rond et ses vergetures, en plein écran alors qu’elle révélait la douce chose que son mari Justin Ervin a dit à propos de ses vergetures.

Dans le post de jeudi, Graham, 34 ans, a posé nue devant la caméra, couvrant sa poitrine d’un bras alors qu’elle tenait l’autre derrière sa tête. Le mannequin a révélé dans la légende : « Justin dit que mes vergetures ressemblent à l’arbre de vie. » Le message a suscité de nombreux éloges, Lily Aldridge louant Graham comme « beau » alors que quelqu’un d’autre a dit que le mari de Graham avait « absolument raison ». Une troisième personne a répondu : « D’accord !! Et absolument magnifique. Ils raconteront toujours votre histoire, alors portez-les fièrement. »

Le message franc de Graham est arrivé quelques jours seulement après qu’elle ait riposté à un commentateur qui a suggéré que ses vergetures pourraient « affecter votre carrière ». Le commentaire a été suscité après que Graham a partagé une vidéo sur la plate-forme de médias sociaux d’elle-même en train de modeler avec ses vergetures visibles. Une personne a commenté la publication : « J’avais des jumeaux mais je n’ai pas eu de vergetures. J’espère que cela n’affectera pas votre carrière. » Après que Graham ait lu le commentaire, elle l’a republié sur son histoire Instagram, ajoutant: « Mon Dieu, j’espère que j’ai toujours une carrière avec mes vergetures. »

Graham n’a jamais hésité à embrasser ses vergetures. Tout au long de sa première grossesse avec son fils Isaac Menelik Giovanni, elle a partagé plusieurs messages mettant à nu les marques. S’exprimant sur un épisode de Fearless avec Ashley Graham, elle a révélé que la raison pour laquelle elle avait décidé de publier sa première image montrant ses vergetures était qu’elle « venait d’annoncer que j’étais enceinte et je pensais alors que j’allais me sentir bien et je ne l’ai pas fait ‘t. Je me sentais juste très mal. Et ce matin-là, en fait… Ce matin-là, je me suis dit : ‘Ressaisissez-vous, Ashley, il y a d’autres femmes qui traversent la même chose que vous – pourquoi ne le feriez-vous pas avoir un dialogue?' » Graham a ajouté qu’avoir un « nouveau corps » l’a fait se sentir isolée et seule, et elle a dû commencer à comprendre un « nouveau monde de confiance en son corps ».

Graham et Ervin ont annoncé en juillet qu’ils étaient enceintes pour la deuxième fois. célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous. » Elle a annoncé plus tard qu’elle et Ervin attendaient des jumeaux.