Ashley Graham est absolument rayonnante sur les photos de grossesse avant l’arrivée du bébé n°2

Le mannequin Ashley Graham a annoncé le 13 juillet qu’elle attendait son deuxième enfant avec son mari Justin Ervin, partageant une superbe photo de grossesse à côté de l’annonce. “L’année écoulée a été pleine de petites surprises, de grands chagrins, de débuts familiers et de nouvelles histoires”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Je commence juste à comprendre et à célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous.”

Depuis lors, la femme de 33 ans tient ses abonnés Instagram au courant de sa grossesse. Graham et Ervine sont déjà les parents de leur fils Isaac, âgé de 18 mois, et elle a été ouverte sur les différences entre sa première et sa deuxième grossesse.

“J’ai toujours entendu dire que numéro deux, tu es beaucoup plus fatigué, tu montres plus vite. Ça arrive, j’ai sauté très vite”, a déclaré l’animateur du podcast Pretty Big Deal à Entertainment Tonight. “Je suis épuisé. Je cours après un tout-petit. Alors oui, toutes les choses stéréotypées.

précédentsuivant

Graham a également admis qu’elle et Ervin étaient décidément plus décontractés cette fois-ci. “Je ne sais pas s’il y a beaucoup de préparation pour le bébé numéro deux”, a-t-elle expliqué. “J’ai l’impression d’avoir fait tellement de préparation en ce qui concerne Isaac, presque au point que j’ai peut-être trop préparé.”

précédentsuivant

Graham a expliqué que parce qu’elle avait eu Isaac si récemment, elle n’avait pas non plus eu à faire le plein de toutes les nouvelles fournitures pour bébé. “Je m’assure juste d’avoir les fournitures dont j’ai besoin, ce qui n’est fondamentalement rien. Par exemple, je regarde mes seins et je me dis : ‘OK, vérifie, vérifie. Nous avons ça'”, a-t-elle plaisanté. “J’ai juste besoin de couches pour nouveau-nés. Vérifiez, vérifiez. Je ne vais pas trop y penser.”

précédentsuivant

Comme beaucoup d’autres parents, Graham a sensibilisé Isaac à la réalité qu’il sera bientôt un grand frère. « J’ai dit : ‘Savez-vous où est le bébé ?’ et puis il montre mon ventre. Nous sommes donc allés jusque-là », a expliqué le mannequin. “Et puis parfois il veut embrasser le bébé alors il fait comme ça, [kisses]. Il retrousse sa lèvre supérieure et sa lèvre inférieure, c’est vraiment adorable. Nous sommes donc allés jusque-là, mais je ne pense pas qu’il comprenne l’aspect du grand frère.”

précédentsuivant

Graham a été absolument rayonnante sur Instagram, montrant son ventre très enceinte avec ses bikinis d’été habituels. “L’éclat du soleil rencontre l’éclat de la grossesse”, a-t-elle écrit en légende d’un cliché époustouflant.

précédentsuivant

“Mon cœur et mon ventre sont PLEINS”, a-t-elle écrit sur un autre. Graham profite clairement de sa grossesse, alors j’espère que cela continuera à se dérouler en douceur.

précédent