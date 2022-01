Ashley Graham expose son ventre de bébé de 40 semaines pendant sa grossesse avec des jumeaux

Ashley Graham a hâte de rencontrer ses jumeaux. Le mannequin, 34 ans, a révélé samedi qu’elle avait officiellement atteint les derniers jours de sa grossesse, montrant son ventre sur des photos partagées sur son Instagram. Graham a annoncé qu’elle avait « terminé son mandat aujourd’hui (40 semaines !) » dans la légende, plaisantant en disant que « les dates d’accouchement ne sont qu’une suggestion, les bébés viendront toujours le jour de leur anniversaire ».

L’alun d’America’s Next Top Model et son mari, Justin Ervin, ont accueilli leur premier fils, Isaac, en janvier 2020, et se préparent à ajouter deux autres bébés garçons au mélange après avoir annoncé cet été qu’ils attendaient à nouveau plus d’un an après avoir accueilli leur premier-né. « L’année dernière a été pleine de petites surprises, de grands chagrins, de débuts familiers et de nouvelles histoires », a écrit Graham sur Instagram à l’époque. « Je commence juste à comprendre et à célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous. »

En septembre, le couple a annoncé qu’il attendait des jumeaux, partageant une vidéo hilarante et réconfortante dans laquelle la star enceinte et son mari ont appris la nouvelle lors d’un rendez-vous d’échographie. Graham a dit en riant à l’époque : « Tu es sérieux ? On va avoir trois garçons ? » comme l’a ajouté Ervin, l’air choqué, « Vous vous moquez de moi! » Depuis lors, Graham partage sa grossesse sur Instagram, remarquant même le mois dernier qu’Ervin pense que ses « vergetures ressemblent à l’arbre de vie ».

En juillet, Graham a avoué à Entertainment Tonight que sa deuxième grossesse était différente de la première à bien des égards. « J’ai toujours entendu dire que numéro deux, tu es beaucoup plus fatigué, tu te montres plus vite. Ça arrive, j’ai sauté très vite », a-t-elle déclaré au média à l’époque. « Je suis épuisé. Je cours après un tout-petit. Alors oui, toutes les choses stéréotypées. »

La deuxième grossesse de Graham et les préparatifs du bébé, cependant, ont été plus détendus. « Je ne sais pas s’il y a beaucoup de préparation pour le bébé numéro deux. J’ai l’impression d’avoir fait tellement de préparation en ce qui concerne Isaac, presque au point que j’ai peut-être trop préparé », a-t-elle ajouté. « Je m’assure juste d’avoir les fournitures dont j’ai besoin, ce qui n’est fondamentalement rien. Par exemple, je regarde mes seins et je me dis ‘OK, vérifiez, vérifiez. Nous avons ceci. J’ai juste besoin de couches pour nouveau-nés. Vérifiez, vérifier. Je ne vais pas trop y penser. «