Ashley Graham nommée ambassadrice mondiale de la marque Knix – WWD

Ashley Graham poursuit sa mission de rendre l’industrie de la mode plus inclusive avec un nouveau rôle.

Le mannequin s’associe à la marque canadienne de sous-vêtements Knix en tant que premier ambassadeur mondial de la marque. Graham, qui est un investisseur dans la marque de huit ans, est également le visage de la nouvelle collection de vêtements de sport de Knix, appelée Knix Active. Il s’agit de la première incursion de la marque dans les vêtements de sport.

“L’idée derrière la collection était vraiment ce concept que nous voulions reprendre l’idée du mouvement dans le fitness et vraiment soutenir le message que nous ne bougeons pas seulement pour répondre aux normes des gens ou pour correspondre à un certain idéal”, a déclaré le fondateur et chef de Knix. la directrice générale Joanna Griffiths lors d’un événement de presse virtuel. “Nous bougeons pour nous-mêmes et notre santé mentale et parce que ça fait du bien et ça fait du bien.”

La collection Knix Active de 30 pièces propose des vêtements de sport fonctionnels, tels que des soutiens-gorge de sport à impact élevé et faible, des leggings étanches et des sweat-shirts confortables. La collection est conforme à l’engagement de Knix à inclure la taille et est proposée dans des tailles allant du XS au XXXXL avec des soutiens-gorge de sport allant des tailles 28 à 44 et des bonnets de A à H. La collection est au prix de 18 $ à 179 $.

Graham a d’abord été client de la marque avant de s’associer avec Knix. Elle a dit qu’elle était attirée par les soutiens-gorge de sport confortables et fonctionnels de Knix et par l’engagement de la marque à inclure les tailles, à la fois en termes d’offres et de système de classement lors de la création des tailles.

“Nous avons parlé de taille, mais il ne s’agit pas seulement de taille, il s’agit du système de classement dans la taille”, a déclaré Graham lors de l’événement de presse sur la façon dont l’industrie de la mode peut promouvoir davantage l’inclusivité. « Il ne s’agit pas seulement de monter [in size], mais il s’agit de prendre le classement d’un vrai mannequin et de réfléchir aux tailles que vous allez atteindre et aux différentes courbes et formes du corps d’une femme. Pour moi, c’est l’éducation qui commence avant la sortie de la véritable collection.

La marque Knix Activewear est la dernière initiative de la marque à la suite de son tour de financement de 40 millions de dollars en actions de croissance minoritaire en mai, auquel Graham a participé. Knix a également récemment élargi son assortiment aux vêtements de forme en janvier.

Griffiths a également expliqué comment les médias sociaux ont aidé à tenir Knix responsable de la poursuite de sa mission inclusive.

« L’une de nos valeurs chez Knix est d’être un miroir du monde », a-t-elle déclaré. «Nous évoluons constamment dans la façon dont nous nous présentons et les conversations que nous avons pour refléter ce qui se passe autour de nous. Je pense que lorsque je regarde d’autres marques dans la catégorie des intimes qui à un moment donné ont dominé le monde, elles ont refusé de s’adapter, d’évoluer et de reconnaître ce qui se passait et nous sommes donc vraiment touchés par les médias sociaux et les conversations que nos clients veulent avoir. . Cela affecte tout ce que nous faisons.

