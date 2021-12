Ashley Graham normalise les vergetures pendant la grossesse et c’est ainsi que réagit Internet

Ashley apparaît debout devant un miroir et couvre sa poitrine avec un de ses bras, tandis que l’autre l’a plié derrière sa tête et il est possible de voir qu’elle n’est pas épilée. son l’estomac plein de vergetures est affiché au premier plan.

À propos de la légende de sa publication, le mannequin a déclaré que son mari comparait ses vergetures à un arbre de vie. « Justin dit que mes vergetures ressemblent à l’arbre de vie », a-t-elle écrit.

De cette façon, en toute confiance et en toute sécurité, Le modèle a montré à quoi ressemble une vraie grossesse.