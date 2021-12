Ashley Graham partage ses essentiels pour bébé, ses choix de cadeaux des Fêtes et plus encore

E ! : Comment s’est passé la préparation de l’arrivée des jumeaux ?

AG : Je suis content de l’avoir fait une fois. Je ne suis pas seulement en train d’entrer dans la vie de jumeaux en tant que parent pour la première fois. Cela rend les choses un peu plus faciles. J’ai également été en contact avec d’autres mamans jumelles.

Beaucoup de mamans jumelles m’ont dit que vous n’avez pas besoin d’avoir deux de tout, ce qui est bien. Bien sûr, il faut avoir l’essentiel, comme la poussette et les sièges auto, mais pas besoin de toute une garde-robe de tenues assorties, à moins d’avoir envie d’y aller, ce que je soutiens totalement aussi. C’était vraiment encourageant d’entendre que je n’avais pas besoin d’en acheter deux parce que je n’avais pas besoin de casser ma tirelire pour obtenir le double d’articles. Je viens d’acheter lentement des trucs, c’est pourquoi Affirm est si génial. J’achète lentement, interrompant mes paiements au fur et à mesure. Affirm m’a été très utile pour préparer l’arrivée des bébés.

Je veux dire, il n’y a rien de plus flexible que de pouvoir payer selon vos propres conditions sans frais de retard. J’ai l’impression que c’est fantastique.

E ! : Lorsque vous faites les courses pour votre enfant, vous ne voulez pas lésiner. Vous voulez vraiment obtenir ces articles fiables et de haute qualité. Avec Affirm, vous n’avez pas à faire de compromis sur les achats qui vous font vous sentir en sécurité et à l’aise.

AG : C’est exactement ça. Et le fait que vous puissiez le choisir comme option de paiement lorsque vous passez à la caisse ne pourrait pas être plus pratique. Ensuite, vous pouvez réellement choisir quel sera votre plan de paiement. Je pense que c’est juste fantastique. Ils le rendent super facile. J’ai l’appli Affirm, la carte, tout ça

E ! : C’est rafraîchissant d’entendre quelqu’un aux yeux du public qui est si ouvert à vouloir être intelligent avec ses dépenses. C’est un excellent rappel pour nous tous, car peu importe combien d’argent nous avons, il est important d’étaler vos achats et d’être logique dans vos dépenses.

AG: J’ai pris suffisamment de mauvaises décisions financières dans la vie, au cours de mes premières années de mannequin, que j’ai pensé que je devais le comprendre assez rapidement.

E ! : Quels sont certains de vos magasins préférés pour faire du shopping avec Affirm ?

AG : Définitivement cible. Nous aimons certains Target ici dans cette maison. Une grande partie de mes achats de Noël a été effectuée chez Dyson et Theragun, pour ces gros achats de cadeaux amusants.