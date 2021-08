Ashley Graham taquine qu’elle est «à nouveau nue» dans des photos de maternité intimes

Ashley Graham est “à nouveau nue”. Le mannequin enceinte, 33 ans, est allée au naturel pour une séance photo de maternité ce week-end, partageant des photos de son baby bump nu sur Instagram dimanche. Graham, qui partage également son fils Isaac, âgé de 19 mois, avec son mari Justin Ervin, s’est déshabillé pour poser nu tout en couvrant son torse avec son bras dans un fond tropical. “Euh oh, elle est à nouveau nue”, a plaisanté Graham dans la légende.

Les adeptes du modèle Sports Illustrated ont adoré la superbe photo de maternité. Gabi Gregg a commenté: “Wow, c’est tellement magnifique”, tandis que Naomi Campbell a simplement écrit: “Magnifique”. Un autre adepte a écrit : « Magnifique. J’avais tellement honte de mon corps quand j’étais enceinte que [a] femme de taille plus. Vous êtes une source d’inspiration pour moi.”

Graham documente sa grossesse sur Instagram depuis qu’elle a annoncé en juillet qu’elle et Ervin attendaient leur deuxième enfant. Montrant son baby bump sur une photo prise par son mari, la star d’America’s Next Top Model a légendé la grande nouvelle : “L’année dernière a été pleine de petites surprises, de grands chagrins, de débuts familiers et de nouvelles histoires. Je commence tout juste à processus et célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous.”

Le mois dernier, Graham a expliqué à Entertainment Tonight que sa deuxième grossesse était différente de la première. “J’ai toujours entendu dire que numéro deux, tu es beaucoup plus fatigué, tu te montres plus vite. Ça arrive, j’ai sauté très vite”, a-t-elle déclaré au média en ajoutant un deuxième enfant à sa famille. “Je suis épuisé. Je cours après un tout-petit. Alors oui, toutes les choses stéréotypées.”

Cependant, être enceinte et se préparer à un deuxième enfant est un processus beaucoup plus détendu. “Je ne sais pas s’il y a beaucoup de préparation pour le bébé numéro deux. J’ai l’impression d’avoir fait tellement de préparation en ce qui concerne Isaac, presque au point que j’ai peut-être trop préparé”, a-t-elle expliqué. “Je m’assure juste d’avoir les fournitures dont j’ai besoin, ce qui n’est fondamentalement rien. Par exemple, je regarde juste mes seins et je me dis ‘OK, vérifiez, vérifiez. Nous avons ceci. J’ai juste besoin de couches pour nouveau-nés. Vérifiez, vérifier. Je ne vais pas trop y penser. “