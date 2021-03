Ashley Graham utilise ce sérum emblématique SkinCeuticals tous les jours

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Pouvons-nous arrêter le chronomètre une seconde? Si notre peau pouvait juste se détendre avec tout ce qui vieillit constamment, ce serait bien. Il y a tellement de facteurs affectant l’état et la santé de notre peau que nous aimerions faire une pause. Malheureusement, la météo, la pollution, le stress, les hormones, les masques, notre alimentation, notre consommation d’eau et toutes nos activités quotidiennes qui pèsent sur notre peau… c’est un peu impossible de tout mettre en attente. C’est pourquoi nous avons besoin d’un produit qui peut évoquer ces résultats apparemment impossibles pour nous.

Si vous en avez assez d’acheter un produit de soin de la peau après un produit de soin de la peau avec des résultats médiocres, il est temps de faire un changement plus important. Il est temps de s’engager envers votre peau et envers vous-même. C’est ce que Ashley Graham l’a fait quand elle ne se sentait plus contente de son teint, et c’est pourquoi elle est une fan inconditionnelle du sérum CE Ferulic de SkinCeuticals maintenant!

Voyez-le!

Obtenez le sérum CE Ferulic avec 15% d’acide L-ascorbique chez SkinCeuticals!

Graham s’est récemment entretenu avec Le stratège sur toutes ses choses préférées, des serviettes au bouillon d’os, en passant par les soins de la peau et la beauté. En ce qui concerne ce sérum, voici ce qu’elle avait à dire:

«Je n’ai plus le temps d’être dans la salle de bain pendant une heure pour faire une routine de soin de la peau. Avant la naissance de mon fils Isaac, je pouvais prendre mon temps et faire ce que je voulais quand je le voulais, mais maintenant c’est vraiment une question de stratégie et d’efficacité. Mon dermatologue, Dr Shereene Idriss, m’en a parlé. J’ai commencé à la voir il y a environ un an parce que j’avais l’impression que ma peau commençait à être un peu terne. Je le regarderais et il avait l’air pâteux, si cela a un sens. Ma peau changeait, mon corps changeait, je vieillissais mais je ne suis pas vieux. Et elle m’a dit: «Utilisez-vous un sérum à la vitamine C? Quand j’ai dit non, elle m’a regardé avec un pur choc. J’ai celui-ci, et maintenant je l’utilise tous les jours. J’ai vraiment vu une différence. Cela a vraiment éclairé mon teint. Je n’utilise même pas de crème hydratante par-dessus parfois parce que c’est super hydratant.

Voyez-le!

Obtenez le sérum CE Ferulic avec 15% d’acide L-ascorbique chez SkinCeuticals!

En dehors de Graham, tant d’autres célébrités aiment aussi ce sérum, y compris Hailey Bieber, Brooke Shields et Sienna Miller. Il est également à venir sur 1 000 avis, avec les acheteurs l’appelant un «Saint Graal» si vous êtes sérieux au sujet des soins de la peau. Ils disent que leur peau «brille plus que jamais» auparavant et qu’ils utiliseront ce sérum «pour toujours». C’est «l’étalon-or des sérums de vitamine C» et a été parfait pour éclaircir les taches liées aux masques. Comme dans le cas de Graham, d’autres fans notent également comment leur dermatologue leur a recommandé ce produit, ce qui en dit long!

Ce sérum prétend améliorer la peau presque tous les jours: atténuer l’apparence des ridules et des rides, augmenter la fermeté, éclaircir et protéger l’environnement. Il a été testé et prouvé qu’il réduisait les dommages causés par les rayons UVA / UVB, la pollution par l’ozone et les gaz d’échappement des moteurs diesel – des choses que vous pourriez même ne pas considérer normalement. Il suffit d’appliquer quatre à cinq gouttes après le nettoyage. Il prétend rester efficace pendant un minimum de 72 heures, donc un peu va clairement un long chemin!

Voyez-le!

Obtenez le sérum CE Ferulic avec 15% d’acide L-ascorbique chez SkinCeuticals!

Vous en voulez plus? Achetez d’autres sérums ici et découvrez tous les best-sellers chez SkinCeuticals ici!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

Ce message vous est présenté par L’équipe Shop With Us de Us Weekly. L’équipe Shop With Us vise à mettre en évidence les produits et services que nos lecteurs pourraient trouver intéressants et utiles, tels que masques faciaux, autobronzants, Legging style Lululemon et tous les meilleurs cadeaux pour tout le monde dans votre vie. La sélection de produits et de services, cependant, n’est en aucun cas destinée à constituer une approbation de la part de Us Weekly ou de toute célébrité mentionnée dans le message.

L’équipe Shop With Us peut recevoir gratuitement des produits des fabricants à tester. De plus, Us Weekly reçoit une compensation du fabricant des produits sur lesquels nous écrivons lorsque vous cliquez sur un lien, puis achetez le produit présenté dans un article. Cela ne motive pas notre décision quant à savoir si un produit ou un service est présenté ou recommandé ou non. Shop With Us fonctionne indépendamment de l’équipe de vente publicitaire. Nous apprécions vos commentaires à ShopWithUs@usmagazine.com. Bon shopping!