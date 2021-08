Ashley I et Jared partagent des produits pour bébé qui les enthousiasment pour la parentalité

E ! : Vous avez été très ouverte sur les hauts et les bas de la grossesse. Comment vous sentez-vous ces jours-ci ?

AI : Je me sens vraiment mieux, heureusement. Je ne me sens pas actuellement comme mon moi « normal » ou quoi que ce soit, mais je me sens très reconnaissant pour l’amélioration au cours des quatre dernières semaines. Jared est le champion du monde entier. Je le complimente toute la journée parce qu’il fait tellement pour moi. Je sais que c’est un tas de petites tâches simples, mais tout au long de la journée, ça s’additionne vraiment et il en a marre d’entendre son nom.

JH : Je me sens mal d’être applaudi pour avoir fait le strict minimum et les choses que je devrais faire. C’est elle qui vomit constamment et c’est elle qui porte notre enfant. Elle fait bien plus que tout ce que je contribue, mais je suis heureux d’aider avec tout ce que je peux.

E ! : Qu’est-ce que ça fait d’avoir la grossesse au grand jour ?

AI : Après l’annonce, je me sentais tellement mieux parce que j’avais l’impression de me cacher tellement. C’est difficile à décrire, mais ce fut un grand soulagement lorsque nous avons partagé la nouvelle.

JH : C’est une nouvelle excitante, nous étions donc heureux d’en parler. Cela a contribué à cimenter ce sentiment « paternel » et m’a fait attendre avec impatience tous les jalons à venir. Assembler le siège d’auto et le berceau a été l’une des premières fois où je me suis senti vraiment connecté avec notre futur enfant et cela m’a rendu si heureux. Choisir des vêtements m’a rendu si heureux et j’ai senti que « cela devient de plus en plus réel ». C’était vraiment cool de parcourir tous ces produits pour bébés pour la première fois, d’acheter des choses et de voir ce que nous devrions obtenir, et de passer en revue toutes les évaluations des produits. Cela commence à sembler réel. Nous venons de passer notre échographie de 15 semaines et nous avons pu voir que le bébé se formait et que nous pouvions voir la tête et la bouche bouger. Même en sachant que nous pouvons maintenant l’appeler “lui” et penser “c’est notre fils”. Ce n’est plus seulement « notre bébé ». C’est “notre fils”. Cela donne juste un certain impact à notre enfant qui n’était pas là avant.

E ! : Une grande partie de votre travail implique d’être ouvert et honnête avec vos fans, était-ce difficile de garder les choses privées pendant les premières étapes de la grossesse ?

JH : Il ne s’agit pas seulement d’un travail. Tout le monde peut s’identifier à ça parce que beaucoup de gens ne veulent pas parler de leur grossesse dès le début. Je me sens comme tout le monde. passe par cela surtout à l’ère des médias sociaux où tout le monde a un Facebook, Instagram et d’autres plateformes. Les gens se demandent « Puis-je publier ceci ? Dois-je poster ça ? Dois-je attendre pour partager les nouvelles? Ne faut-il pas attendre pour partager la nouvelle ?’ Nous ne savions pas si nous devions le dire à certaines personnes avant que la nouvelle ne soit publique. Nous étions au même téléphone avec certains de nos amis dix minutes avant de l’annoncer publiquement. Nous craignions d’oublier quelqu’un que nous aurions dû dire avant d’annoncer.

E ! : Vous avez plusieurs plateformes avec des audiences captives. Pourquoi avez-vous partagé le sexe de votre bébé via Amazon Live ?

JH : C’était amusant de l’annoncer en direct. Si nous avons posté sur notre Instagram ou l’un de nos podcasts, tout est pré-enregistré, ce qui est bien aussi. Mais, il y a juste quelque chose de très spécial à être en direct.

AI : Les retours pendant le livestream étaient insensés. Nous ne pouvions pas suivre. Tout le monde était si gentil et très serviable. C’était vraiment cool parce que les gens ont également donné de bons conseils et des informations sur les choses à acheter pour le bébé et tout au long de la grossesse. Maintenant que nous savons que c’est un garçon, nous espérons que les acheteurs d’Amazon pourront nous donner de bonnes idées pour de jolis petits articles que nous pouvons également obtenir sur Amazon.

E ! : Saviez-vous que le fait d’avoir un garçon a changé l’un de vos plans de shopping et de préparation à la parentalité ?

AI : Pas pour les gros articles comme les poussettes, les sièges d’auto et les berceaux, mais je veux choisir les vêtements pour un garçon et je suis vraiment excité pour ça.

JH : J’ai déjà trouvé tellement de grenouillères Tom Brady.

E ! : Qu’est-ce qui fait d’Amazon un magasin si fiable pour les futurs parents ?

AI : Nous aimons le fait qu’Amazon ait autant de critiques, ce qui rend les achats si faciles. Je suis définitivement devenu tellement soucieux de la sécurité avec les achats. J’ai beaucoup appris jusqu’à présent. Nous avons une poussette et un siège d’auto très appréciés et sûrs. Avec Amazon, toutes les informations importantes sont au même endroit et je me sens très informé avant de faire des achats.

JH : Nous lisons chaque petite chose parce que notre petit garçon va y être. Nous voulons être sûrs que tout est bon, sécurisé et sûr pour lui.

