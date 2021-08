Ashley Jones s’exprime sur le racisme qu’elle a subi en rejoignant le casting

Ashley Jones a participé à ses premières retrouvailles pour Teen Mom 2, dont le deuxième épisode a été diffusé mardi soir. Lors des retrouvailles, Jones a expliqué ce qu’elle avait vécu lorsqu’il a été annoncé qu’elle rejoindrait le casting plus tôt cette année. Selon la star de télé-réalité, elle a malheureusement reçu beaucoup de haine lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois comme remplaçante de Chelsea Houska.

Plus tôt dans la saison, Jones a évoqué le fait qu’elle est la seule mère noire dans le casting de Teen Mom 2. Elle a encore plus parlé de ce fait lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet par les co-animateurs de la réunion, le Dr Drew Pinsky et Nessa Diab. En particulier, ils ont demandé à Jones ce qu’elle pensait du racisme qu’elle a subi lorsqu’elle a été annoncée comme le nouveau membre de la distribution de Teen Mom 2. Elle a dit : « Au début, c’était très triste. C’était très difficile à gérer, surtout parce que les gens amènent aussi ma fille [Holly] et dire des choses racistes en ce qui concerne ma fille.”

Jones a poursuivi en disant qu’en développant une plate-forme encore plus grande en raison de son adhésion à Teen Mom 2, elle s’est rendu compte que les commentaires racistes et à la traîne de certains utilisateurs de médias sociaux ne faisaient que montrer quel genre de personnes ils étaient dans l’âme. La personnalité de MTV a ajouté: “Mais, au fur et à mesure que j’ai grandi et que je suis de plus en plus dans la série et que j’ai en quelque sorte cette plus grande plate-forme … je viens de réaliser que les gens ont cette haine dans leur cœur et c’est le fardeau qu’ils doivent porter.”

Comme mentionné précédemment, c’est un sujet que Jones a abordé plus tôt dans la saison. Au cours d’un épisode diffusé début juillet, Jones et son fiancé, Bar Smith, ont expliqué comment ils avaient subi plus de racisme après avoir décidé de s’exprimer en faveur du mouvement Black Lives Matter. Jones a même déclaré qu’elle et Smith avaient commencé à recevoir davantage de messages racistes après l’assassinat de George Floyd par l’ancien policier Derek Chauvin. Le couple s’est ensuite entretenu avec la mère et le beau-père de Jones à ce sujet, au cours de laquelle elle a exprimé: “J’ai l’impression que parce que je suis la seule maman noire dans une émission à prédominance blanche, je n’ai pas d’autre choix que d’y aller fort, obtenir une éducation, obtenir tous les A, donner à ma fille tout ce qu’elle veut. Je n’ai pas de place pour me relâcher. [sic]” Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.