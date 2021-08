Ashley Judd marche à nouveau six mois après son accident au Congo

in

. – Ashley Judd dit que c’est avec “une stupéfaction silencieuse” qu’elle marche, près de six mois après s’être fracassé la jambe en quatre parties lors d’un voyage en République démocratique du Congo.

La star et militante de “Double Jeopardy” a été hospitalisée en février après avoir été grièvement blessée par une chute lors d’un voyage dans la forêt tropicale.

Dimanche, Judd a annoncé une étape importante sur son chemin vers la récupération sur Instagram, disant à ses fans qu’il avait réussi à marcher “en montée sur des surfaces inégales pendant une heure en toute confiance”.

“Aujourd’hui, cinq mois et trois semaines après l’accident dans la jungle congolaise, j’ai recommencé à marcher, et de quelle manière !”, a écrit Judd à côté d’une série de vidéos et d’images de son récent trek en Suisse.

L’actrice de 53 ans a continué à détailler son expérience : “En entrant, je me suis sentie à l’aise, dans mes vêtements naturels, chez moi, dans mon esprit. Ma jambe et mon pied ont fonctionné à merveille.”

Judd a également révélé qu’il avait récemment parcouru un autre tronçon au Tessin, en Suisse, et a déclaré qu’il travaillait pour retrouver son endurance.

“C’est la voie à suivre. Mais je suis à la hauteur de la tâche du jour, car je transporte même du bois de chauffage dans notre cabane alpine!”, A-t-il ajouté.

Judd voyageait à travers le Congo lorsqu’il a trébuché sur un arbre tombé. En una entrevista en Instagram Live con el columnista del diario The New York Times Nick Kristof en febrero, recordó que estuvo tirada en el suelo durante cinco horas, con una “pierna muy deformada”, mordiendo un palo por el dolor y “aullando como un animal sauvage”.

Dans l’interview, elle a déclaré qu’il lui avait fallu “55 heures incroyablement pénibles” pour la faire passer de la jungle à une table d’opération en Afrique du Sud.

Dans sa dernière publication sur Instagram, Judd a reconnu que même si sa jambe “ne sera plus jamais la même”, elle en est venue à aimer sa “nouvelle jambe”, en disant : “Nous sommes amis. Nous avons parcouru un long chemin et nous avons une vie fabuleuse. devant nous.” .