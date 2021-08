Ashley Judd révèle une mise à jour de santé massive après s’être cassé la jambe dans un accident de randonnée

Ashley Judd peut à nouveau marcher, plus de cinq mois après avoir subi une blessure à la jambe “catastrophique” lors d’une visite dans une forêt tropicale de la région du Congo en Afrique. Dimanche, Judd, 53 ans, a partagé des photos et des vidéos du parc national suisse en Suisse, la montrant en randonnée sans béquilles. En février, Judd a révélé qu’elle s’était cassé la jambe à quatre endroits lors d’une randonnée en République démocratique du Congo.

“Chers amis, C’est avec révérence et admiration silencieuse que je vous propose cette mise à jour. Aujourd’hui, cinq mois et trois semaines après l’accident dans la forêt tropicale congolaise, j’ai recommencé à marcher, et de quelle manière ! [Swiss National Park]”, a-t-elle écrit sur Instagram. “En entrant, je me suis sentie à l’aise, mon vêtement naturel de moi-même, chez moi dans mon esprit. Ma jambe et mon pied ont parfaitement fonctionné.”

La star de Divergent a déclaré qu’elle pouvait marcher en montée sur “des surfaces inégales pendant une heure en toute confiance et redescendre prudemment et facilement”. Elle a également marché en montée au Tessin, “en travaillant dur et en sentant combien… d’endurance je dois reconstruire”. Bien que ce soit un défi difficile, Judd a écrit qu’elle est “à la hauteur des tâches quotidiennes”, portant même du bois de chauffage dans sa hutte.

“J’ai tellement de personnes à remercier pour m’avoir aidé à rendre mon rétablissement possible”, a-t-elle poursuivi. “J’en ai déjà reconnu beaucoup, comme le Dr Phil Kregor, le chirurgien orthopédiste en traumatologie. Il, en consultation avec le Dr Susan Mackinnon et le Dr Scott Levin, a pris la décision très courageuse de décompresser mon nerf péronier profondément endommagé.”

Le message de Judd comprenait également une vidéo d’elle-même en train de bouger son pied, ce qui a fait plus de progrès que ses médecins ne l’avaient prévu. Ils pensaient qu’elle ne pourrait pas le déplacer pendant un an. “En quatre mois jour pour jour, elle nous a tous époustouflés”, a écrit Judd à propos de son pied. « Maintenant, après avoir pleuré en essayant d’épeler l’ABC avec un pied paralysé… eh bien, vous voyez ! »

La jambe de Judd ne sera plus jamais la même, mais elle embrasse la “nouvelle” jambe qu’elle a et espère qu’ils auront une vie “fabuleuse” à l’avenir. Elle a ensuite remercié les médecins qui l’ont aidée tout au long du processus de guérison. Son message comprenait une vidéo vieille de deux mois la montrant luttant pour marcher dans une forêt avec des béquilles pour montrer à quel point elle avait progressé.

“Beaucoup d’entre vous ont prié pour moi et m’ont envoyé des notes. Merci”, a écrit Judd à ses fans. “Je vous ai ressenti. J’ai été particulièrement tenu par ma famille et mon partenaire. La paix soit avec vous.”

Judd, qui s’est concentrée sur l’activisme humanitaire mondial ces dernières années, était en visite au Congo au moment de son accident en février. Elle a dû être soignée en Afrique du Sud car elle n’avait pas accès aux soins dont elle avait besoin au Congo. Depuis l’accident, elle a partagé des mises à jour fréquentes avec ses fans, partageant même un regard sur les cicatrices choquantes sur sa jambe. “Elle est très courageuse et elle guérit. C’est vraiment difficile de la voir comme ça”, a déclaré la mère de Judd, la chanteuse Naomi Judd, lors du Kelly Clarkson Show en mars. “Elle habite à côté, alors je vais monter et lui enlever les points de suture quand nous aurons fini. J’étais infirmière avant de devenir chanteuse.”