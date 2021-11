Ashley Mitchell s’exprime à nouveau sur une sortie sans cérémonie alors que la controverse se poursuit

L’épisode le plus récent de The Challenge comportait une sortie plutôt sans cérémonie. À la fin de l’épisode de mercredi soir, l’animateur TJ Lavin a annoncé qu’Ashley Mitchell avait été disqualifiée de l’émission après avoir enfreint une « règle ». Ni Lavin ni MTV n’ont donné d’autres détails sur son renvoi. Mais, depuis lors, Mitchell s’est tourné vers les médias sociaux pour s’exprimer sur la question.

Dans une série de tweets, Mitchell a reconnu les circonstances entourant sa sortie. Bien qu’elle n’ait pas explicitement dit pourquoi elle avait été retirée du concours, elle a écrit qu’elle n’avait pas essayé de « défendre » ses actions et qu’elle ne le ferait pas à l’avenir. Elle a poursuivi en écrivant qu’elle n’avait pas cherché de « sympathie » et qu’elle n’avait même pas parlé de ce qui s’était passé.

Je n’ai pas une seule fois essayé de défendre mes actions et je ne le ferai jamais. – ashley brooke (@MTVASHLEYBROOKE) 13 novembre 2021

Mitchell a ensuite évoqué le fait que certaines de ses co-stars, dont Tori Deal et Devin Walker-Molaghan, se sont tournées vers les réseaux sociaux ces derniers jours pour défendre Josh Martinez. Il a été largement répandu que Mitchell s’est disputé avec Martinez, ce qui a finalement conduit à son retrait du jeu. Mitchell a poursuivi: « Je ne défendrai jamais mes paroles et mes actions idiotes, mais je mourrai sur cette colline en sachant que mon moi et mon cœur réels ne sont pas le récit que le gang essaie de décrire. » Elle a terminé son fil Twitter en écrivant: « Et BIEN SR !!! Je ne m’attends pas à ce que mes amis défendent mon comportement laid, bien que j’aie défendu d’autres actions grossières. »

Les commentaires de Mitchell interviennent quelques jours après son retrait sur The Challenge. Elle faisait partie de l’équipe gagnante de l’épisode. Cependant, quand est venu le temps pour l’équipe de délibérer sur qui ils allaient lancer dans l’élimination, elle était introuvable. Plus tard, Lavin a dit aux autres concurrents : « Comme vous l’avez vu, Ashley n’est plus au siège. Ashley a enfreint l’une de nos règles. À cause de cela, Ashley n’est plus en mesure de rester dans le jeu. Elle a été désactivée. . Elle n’est plus en mesure de continuer dans ce match pour le reste de la saison. »

Après la diffusion de l’épisode, Mitchell a envoyé un message aux téléspectateurs, qui commençait: « Les règles sont des règles et je respecte @mtv et l’appel de TJ. » Même si les circonstances entourant son retrait sont troubles, la star de télé-réalité a taquiné que ce n’était peut-être pas la dernière fois que vous l’avez vue. La personnalité de MTV a poursuivi: « Les meilleures excuses sont un changement de comportement [heart emoji]. À la prochaine. »