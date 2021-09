Ashley Olsen apparaît sur un tapis rouge après plus de 2 ans

in

Ashley Olsen est apparue sur un tapis rouge après presque 2 ans d’absence. La jumelle Olsen a assisté à un gala le 23 septembre pour une organisation à but non lucratif dirigée par le père de son petit ami, Louis Eisner.

Ce jeudi, l’actrice de 35 ans devenue magnat de la mode a foulé le tapis rouge de la célébration du 20e anniversaire de YES au Maybourne Beverly Hills. L’événement a honoré Young Eisner Scholars, une organisation à but non lucratif engagée à soutenir les universitaires forts des quartiers en difficulté, rapporte E! Nouvelles.

Pour l’occasion, Ashley a opté pour un look sombre, qui comprenait une longue veste noire. Les festivités comprenaient une performance de Christina Aguilera, tandis que le PDG de Disney, Bob Iger, et son épouse, la journaliste Willow Bay, étaient des lauréats spéciaux.

La dernière fois qu’Ashley Olsen a foulé un tapis rouge, c’était aux CFDA Awards en juin 2019, ce qui signifie qu’elle n’avait pas assisté à un événement depuis plus de deux ans. A cette occasion, c’était avec sa sœur Mary-Kate Olsen.

Les jumeaux Olsen ont récemment expliqué comment ils avaient été élevés pour être discrets.

