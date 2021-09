Ashley Olsen fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis plus de 2 ans

in

Ashley Olsen montre son style accrocheur sur un tapis rouge pour la première fois depuis longtemps.

Le jeudi sept. Le 23 mars, l’actrice de 35 ans devenue magnat de la mode a foulé le tapis pour la célébration du 20e anniversaire de YES au Maybourne Beverly Hills. L’événement a honoré Young Eisner Scholars, une organisation à but non lucratif engagée à soutenir les universitaires forts des quartiers économiquement défavorisés.

Le fondateur de YES est l’ancien président de la société David Geffen Eric eisner, qui est le père du petit ami de longue date d’Ashley, Louis eisner.

Pour le grand soir, Ashley a opté pour un ensemble sombre, comprenant un long manteau noir. Les festivités comprenaient une représentation de Christina Aguilera, tandis que le président exécutif de Walt Disney Company Bob Iger et sa femme, journaliste Baie de saule, étaient des lauréats spéciaux.

Ashley avait déjà été vue sur un tapis rouge en mai 2019 pour le Met Gala, lorsqu’elle et sa sœur jumelle Mary-Kate Olsen tous deux portaient du cuir noir lors de la nuit la plus cruciale de l’industrie de la mode. Conformément au thème “Camp”, Ashley était parée d’une longue robe manteau en cuir, tandis que Mary-Kate a opté pour une veste en cuir sur une jupe en cuir.