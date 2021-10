Ashley Olsen sort pour une soirée élégante avec Karlie Kloss et plus

Ashley Olsen a récemment eu l’ultime minute de New York dans la vraie vie.

Le créateur de mode a assisté à un dîner célébrant le numéro The Originals du magazine W le mercredi 27 octobre à New York. Pour l’occasion spéciale, l’alun de So Little Time a enfilé son style chic signature, optant pour un manteau portefeuille marron foncé avec une tenue noire en dessous.

Le rédacteur en chef de la publication Sara lune, qui a porté un superbe costume de velours rouge pour la soirée, a organisé l’événement aux côtés de deux des investisseurs signalés par le magazine, le mannequin Karlie Kloss et pilote de course Lewis Hamilton. Le numéro Originals de cette année présentera certains des noms les plus influents d’Hollywood, notamment des cinéastes, des créateurs de mode, des musiciens et des créateurs tels que Bowen yang et Donatelle versace.

En plus d’Ashley, d’autres invités de marque présents comprenaient Anna Wintour, Lorde, A $ AP Ferg, Emily Ratajkowski, Rachel Brosnahan, Cafard de la loi et Tory Burch, pour n’en citer que quelques-uns.

La dernière apparition de la fashionista est la deuxième que les fans ont vue de l’actrice notoirement privée ce mois-ci. Le 4 octobre, Ashley a troqué sa garde-robe aux teintes plus foncées pour un ensemble entièrement blanc alors qu’elle rejoignait des amis pour une journée.