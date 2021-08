Ashley Tisdale a de mauvaises nouvelles pour les fans de “High School Musical” en espérant qu’elle reprendra son rôle de Sharpay Evans

High School Musical alun Ashley Tisdale a des nouvelles difficiles pour les fans de la comédie musicale bien-aimée et des retombées sur Disney +. Tisdale, qui a récemment donné naissance à une fille Jupiter, partage qu’elle n’a pas l’intention de reprendre son rôle de Sharpay Evans pour High School Musical: The Musical: The Series. “J’ai juste l’impression que je ne serais plus capable de le refaire et de lui rendre justice”, a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. “Vous savez ce que je dis? Je pense qu’à ce moment-là, j’étais très inconscient de moi-même et de mon environnement, et j’ai l’impression que c’est une grande partie de Sharpay. Elle n’est tout simplement pas vraiment consciente, et alors que j’ai grandi et je suis devenu plus conscient, je pense que c’est juste quelque chose que ce ne serait pas pareil.”

Elle a poursuivi, citant sa raison de quitter le chapitre de sa carrière fermé comme héritage du film. “C’est tellement bien, et c’est comme si, pour moi, je détesterais gâcher quelque chose qui est parfait pour ce moment, et oui, je ne pense pas que je pourrais y revenir”, dit-elle. Son activité principale en ce moment est d’être maman de son nouveau bébé, qu’elle partage avec son mari, Chris French. “Jupiter est incroyable”, a-t-elle déclaré à la sortie de son nouveau paquet de joie. “Elle est tellement, tellement géniale. Nous l’avons endormie pendant 12 heures maintenant, alors elle le tue. Nous l’avons entraînée à dormir, et elle a été incroyable.”

Elle a ajouté : “quand elle dort, je regarde des photos d’elle”, dit-elle à propos de Jupiter. “Je vais regarder Chris et me dire:” Nous avons un bébé “, parce que maintenant je commence, évidemment, à revenir plus physiquement à mon ancien moi. Donc je pense que lorsque vous traversez cela, vous êtes comme, je viens d’avoir un bébé, mais maintenant je commence à revenir en quelque sorte dans mon ancien moi et tu te dis : ‘Oh, mais alors j’ai ça…’ Elle grandit, et je suis comme, ‘Je ne peux pas croire qu’elle s’intègre en moi à un moment donné.’ C’est tellement sauvage.”

Être une maman a constitué un nouveau défi pour Tisdale, qui cherche actuellement à trouver des moyens d’obtenir un regain d’énergie supplémentaire au milieu des changements de couches et des pauses biberons. “J’ai toujours besoin de ce petit coup de pouce de caféine, et je suis une grande fan de matcha, mais je suis horrible pour faire quoi que ce soit de matcha”, partage-t-elle. “Donc, Jamba a été un endroit tellement incroyable pour pouvoir faire un guichet unique. Obtenez un Bold ‘n Cold Brew pour mon mari, prenez mon matcha, rentrez à la maison et je peux juste, vous savez, heureux maman, bébé heureux. Et ça me donne un petit quelque chose juste pour moi, pour la journée. “