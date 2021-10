Ashley Tisdale dit qu’on lui a demandé de changer de langue alors qu’elle montait au sommet.

Mardi 19 octobre, l’actrice de 36 ans a posté sur TikTok des images montrant en duo une vidéo d’un fan écoutant le tube d’Ashley « He Said She Said ». La chanson est sortie sur le premier album de la star en 2007, Headstrong, et elle a interprété « He Said She Said » et quelques-unes de ses autres chansons originales lors de la tournée High School Musical: The Concert qui a commencé fin 2006 et s’est poursuivie jusqu’en mai 2007.

On pouvait voir la fan s’amuser joyeusement au refrain de la chanson jusqu’à ce qu’elle semble ressentir une prise de conscience progressive des paroles apparemment suggestives. « Réaliser à 30 ans » Il a dit qu’elle a dit « , ce n’est pas seulement parler », lit-on dans le message effronté de l’individu.

Cela a conduit Ashley à partager une petite information d’initié sur le changement que Disney lui aurait demandé de faire tout en interprétant la chanson sur la route. « Et Disney m’a fait changer les baisers comme ça en » danser « comme ça pour la tournée HSM », a posté Ashley, ajoutant un emoji de larmes de joie.