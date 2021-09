Ashley Walher des Hills taquine son avenir juteux dans la télé-réalité

in

Elle a ajouté: “Je pense que ce serait vraiment cool de pouvoir simplement traîner avec toutes les filles et ensuite les filles ont leur histoire, elles le font en quelque sorte, elles s’amusent. C’est vraiment ce que j’aimerais voir en saison Trois [of The Hills]. Nous sommes toutes de nouvelles mamans donc nous avons toutes besoin d’avoir un voyage comme une maman… Tous les gars peuvent rester à la maison à regarder les enfants. “

D’ici là, Ashley se prépare à lancer sa ligne d’accessoires pour cheveux intitulée The Gold Collection le 7 septembre. 28. Et quand elle a du temps libre, la résidente du comté d’Orange fait une différence dans sa communauté.

Le sept. Le 23 novembre, Ashley a participé au nettoyage de la plage du Shiseido Blue Project avec la World Surf League Pure et Wildcoast à l’US Open of Surfing à Huntington Beach, en Californie.

“Il est vraiment important d’éduquer tout le monde et d’enseigner aux gens à quel point nos océans sont importants”, a-t-elle expliqué. “L’océan est très proche et cher à nos cœurs, c’est donc le projet parfait pour nous impliquer et quoi de mieux que de sensibiliser avec Shiseido ?”