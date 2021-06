Ashley Williams réagit après le hurlement du jeune de Liverpool contre le Danemark

L’ancien capitaine du Pays de Galles Williams a défendu le jeune (Photo: BBC)

Ashley Williams a sympathisé avec Neco Williams après que l’arrière latéral de Liverpool a offert un but au Danemark alors que le Pays de Galles s’est retiré de l’Euro 2020 avec une défaite 4-0 samedi.

Lors d’un match de huitièmes de finale à indice d’octane élevé à Amsterdam, Kasper Dolberg avait donné un but au Danemark en première mi-temps grâce à un bel effort de curling après le licenciement de Mikkel Damsgaard.

Au début de la seconde mi-temps avec les Dragons à la traîne, le ballon est tombé sur le remplaçant de la première mi-temps Williams dans la surface, mais son dégagement est tombé directement sur Dolberg, qui a fracassé son deuxième et celui de son pays.



Le jeune a remplacé Roberts en première mi-temps (Photo: .)

Gareth Bale était enragé par le but car il pensait que Kieffer Moore avait été victime d’une faute plus tôt dans la préparation, mais cela n’a pas été vérifié par VAR.

Le Pays de Galles n’a jamais récupéré et a perdu 4-0, avec des frappes de Martin Braithwaite et Joakim Maehle pour sceller la victoire et leur place en quarts de finale.

Mais l’ancien capitaine du Pays de Galles, Williams, a pleinement soutenu Williams sur son erreur coûteuse, insistant sur le fait qu’il était “éviscéré” pour le joueur de 20 ans.

“Nous avons tous fait des erreurs, je suis dégoûté pour Neco Williams parce qu’il va se sentir mal ce soir, mais ce n’est qu’une de ces choses”, a déclaré Williams à la BBC.

“Il a essayé de dégager le ballon et il est évidemment tombé sur l’homme.”

Plus : Liverpool FC



L’ancienne star du Pays de Galles Hal Robson-Kanu a fait écho au sentiment de Williams, ajoutant: “Comme Ash l’a dit, tout le monde fait des erreurs, dommage qu’il soit tombé aux pieds du joueur et que ce soit un but.

“C’est dégonflant pour les joueurs dans ce cas de sortir en seconde période et de concéder un deuxième but si tôt qu’il est vraiment difficile de se reprendre.”

PLUS : Ben Davies révèle le message de Christian Eriksen avant le dernier affrontement de l’Euro 2020 du Pays de Galles avec le Danemark

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();