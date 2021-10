Ashley Young: Manchester United manque un type de Michael Carrick – Man United News And Transfer News

in

L’ancienne star de Manchester United, Ashley Young, a déclaré à Ole Gunnar Solskjaer qu’il devait signer Marco Verratti du PSG pour enfin remplacer Michael Carrick.

Le milieu de terrain italien était auparavant lié à un déménagement à Old Trafford, mais c’est un transfert qui n’a jamais vraiment eu lieu.

De nombreux fans de United pensent que les malheurs du club cette saison sont en grande partie dus au manque de qualité au milieu de terrain.

En fait, les supporters pensent spécifiquement que le problème réside dans le manque de milieux de terrain défensifs naturels dans le club, comme le grand club Carrick.

Nemanja Matic est sans doute la chose la plus proche, mais son manque de mobilité et sa tendance à l’épuisement signifient qu’il n’est pas une option cohérente.

Selon le Daily Mail, Young a déclaré : « Le type Michael Carrick a disparu depuis des années. Ils ne sont pas sortis et ont remplacé Michael Carrick.

« Ne vous méprenez pas, Fred et McTominay sont de bons joueurs, mais je ne pense pas qu’il y ait un Michael Carrick dans les parages.

«Je regardais le match PSG contre City hier et je pense que Marco Verratti est le plus proche et personne n’est sorti pour tester l’eau pour essayer de le signer. Je pense qu’il serait une signature incroyable pour Manchester United.

«Je pense que Paul doit jouer là-bas (au milieu de terrain central).

« Le week-end, il jouait vers la gauche, je ne pense pas que ce soit la meilleure position de Paul.

«Je pense qu’il veut contrôler le jeu et qu’il veut dicter. C’est un joueur qui peut trouver des passes, comme Carrick le faisait avant.

Paul Pogba a largement figuré sur l’aile gauche et on peut dire que Young se trompe peut-être un peu sur sa meilleure position.

Après tout, le talentueux Français a déjà récolté sept passes décisives cette saison et a été dans une forme remarquable.

Le retour de Pogba au milieu de terrain permettrait peut-être à United de prendre le contrôle, mais Solskjaer est clairement un fan du duo Fred et Scott McTominay.

Il semble qu’il fasse confiance à la paire tenace pour briser le jeu et protéger les quatre derniers afin de fournir une base solide pour les quatre premiers également.