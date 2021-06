Ashli ​​Babbitt est le coupable responsable de la mort d’Ashli ​​Babbitt ⋆ .

Lundi soir sur Tucker Carlson, Aaron Babbitt a demandé le nom et l’identification de l’officier du Capitole qui a abattu sa femme, Ashli ​​Babbitt. Personne ne nie, y compris Fox News, qu’Ashli ​​Babbitt a été abattue alors qu’elle tentait d’entrer dans le hall devant le bureau de l’orateur via une fenêtre brisée. Il est indéniable qu’elle faisait partie d’une menace imminente. Alors que Carlson et d’autres crient pour sa défense et son soutien, ils le font avec des vidéos montrant son attaque dérangée à l’intérieur du Capitole, élevant l’acte d’un terroriste. Pour ceux qui ont oublié à cause de la façon dont il est dépeint par les conservateurs, voici Ashli ​​Babbitt.

Bizarre comment la foule “il/elle aurait juste dû s’accomplir” essaie de faire de l’insurrectionnelle du Capitole Ashli ​​Babbitt une sorte de héros. La règle de « conformité » s’applique-t-elle uniquement aux Noirs en Amérique ? 🤔 — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 15 juin 2021

Ashli ​​Babbitt ne s’est en aucun cas conformée. Elle s’est précipitée et a mis la vie des gens en danger. Elle faisait partie du terrorisme domestique. Ne me donnez pas l’excuse qu’elle faisait partie de l’armée américaine. Vous savez qui d’autre faisait partie de l’armée américaine ? Timothy McVeigh, le bombardier d’Oklahoma City.

Ashli ​​Babbitt n’a pas obéi aux ordres d’un officier, avons-nous déjà entendu cela ? Ici, il s’agissait de menaces réelles de dommages physiques, d’un acte de terreur de la part des personnes présentes et de légitime défense. Assez bon pour les radicaux ? Nan.

Et que se passe-t-il si le FBI ou d’autres publiaient le nom de l’officier ? Ce qui se produit? Demandez au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, qui continue de recevoir des menaces de mort.

Soyons honnêtes, la tentative de dévoiler le nom de l’officier a un résultat : elle incitera quelqu’un à menacer et à blesser un officier qui a fait son travail en protégeant les gens d’un danger immédiat. Voilà pour soutenir le bleu.

Il n’y a qu’une seule personne responsable de la mort d’Ashli ​​Babbitt. Ce nom est Ashli ​​Babbitt.

