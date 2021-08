Ashli ​​Babbitt n’était pas une manifestante pacifique. Il est clair pourquoi le flic qui lui a tiré dessus a été disculpé .

Ashli ​​Babbitt a été abattue par un officier de police du Capitole des États-Unis le 6 janvier. (Maryland MVA/Avec l’aimable autorisation du bureau du shérif du comté de Calvert via AP)

Le jour où le policier qui lui a tiré dessus a été innocenté, je suis retourné et j’ai regardé les images terrifiantes de la mort d’Ashli ​​Babbitt lors de l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier.

Cela faisait des mois que je ne l’avais pas vu, et j’avais oublié à quel point c’était effrayant, le genre de scène que l’on voit tout le temps dans les films – transformée soudainement en une réalité choquante et violente.

Au cours des sept mois qui ont suivi sa mort, Babbitt est devenue une martyre d’extrême droite. Dans le récit révisionniste tordu poussé par l’ancien président Trump et ses partisans, elle était une manifestante pacifique – une « femme innocente, merveilleuse et incroyable » – qui a été assassinée de manière injustifiée par la police même si elle ne représentait aucun danger.

Mais ce n’est pas ce que montre la vidéo. Sa mort a été une tragédie, bien sûr, mais ce n’était pas un meurtre injustifié.

Dans notre première vue de Babbitt sur la vidéo, elle est à l’avant d’une foule en colère qui essaie de se rendre dans le « Speaker’s Lobby », où les membres du Congrès et le personnel sont enfermés. Elle crie sur la police, exigeant apparemment l’entrée.

La foule afflue. C’est aux portes. « F—le bleu ! Peut être entendu. Les gens s’en prennent aux panneaux de verre des portes avec des bâtons et des mâts de drapeau. Plusieurs policiers font de leur mieux pour retenir toute une foule, mais cela semble une bataille perdue d’avance. “Décomposez-le”, crie la foule.

Les membres du Congrès peuvent être vus de l’autre côté de la porte. De l’autre côté de la porte se trouve également un lieutenant de police tenant une arme à feu, la pointant sur la foule, un avertissement sans équivoque pour rester en arrière.

Mais Babbit décide à la place – bien que ce soit un peu difficile à voir sur la vidéo – de grimper à travers la fenêtre en verre brisé dans le hall du Président, au-delà de la barricade de police, vers le pistolet pointu. Si elle est autorisée à passer, il semble inévitable que la foule suive.

Alors qu’elle grimpe à travers, un seul coup de feu est tiré et elle tombe au sol.

Lundi, la police du Capitole des États-Unis a déclaré la fusillade légale et a déclaré qu’elle ne poursuivrait pas les poursuites disciplinaires contre le lieutenant qui a tué Babbitt. Cela fait suite à la décision d’April du ministère de la Justice de ne pas porter d’accusations criminelles contre l’officier. Aucune agence n’a nommé le lieutenant, pour sa propre sécurité.

« Un officier ne peut recourir à la force meurtrière que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’action est dans la défense de la vie humaine, y compris la propre vie de l’officier, ou dans la défense de toute personne en danger immédiat de blessure physique grave », a écrit le bureau de la police du Capitole. de la responsabilité professionnelle.

“Les actions de l’officier dans ce cas ont potentiellement sauvé des membres [of Congress] et le personnel des blessures graves et la mort possible d’une grande foule d’émeutiers.

Je ne suis pas un expert en médecine légale, ni un flic. Je n’ai pas interrogé les témoins ni vu plus de preuves que ce que j’ai décrit. Mais ma réaction humaine normale à la vidéo me dit que la police du Capitole et le ministère de la Justice ont absolument raison.

Je l’ai regardé à plusieurs reprises. Babbitt a franchi une ligne qui avait été clairement délimitée. La police a évidemment estimé que c’était un dernier combat. Le danger potentiel était évident. La fusillade de Babbitt semble avoir arrêté le mouvement vers l’avant de la foule. Tout cela s’est passé un jour où la vie du vice-président avait été menacée et où la police était sauvagement battue ailleurs dans le bâtiment.

La foule aurait-elle pu être arrêtée sans la mort de Babbitt ? Peut-être. Peut-être y avait-il un moyen d’éviter la force mortelle. Mais je ne sais pas ce que cela aurait été – et il est clair que si Babbitt avait franchi cette porte, une situation incontrôlable se serait encore détériorée.

À partir du moment où le policier anonyme a appuyé sur la gâchette, il était inévitable que Babbitt devienne un martyr de la droite. C’était une vétéran de l’Air Force de San Diego, âgée de 35 ans, une fervente partisane de l’ancien président et une adepte des théories du complot de Q-Anon.

Personne ne devrait être surpris par les panneaux lors des rassemblements qui la qualifient de “manifestante assassinée par la police du Capitole”. Le représentant Paul Gosar (R-Arizona) a décrit la fusillade comme “une exécution”.

Mais c’est l’implication de Trump lui-même qui menace vraiment de renverser le récit. Trump a demandé pourquoi l’officier de police du Capitole “s’en sort avec un meurtre”. Il a demandé à plusieurs reprises : « Qui a tiré sur Ashli ​​Babbitt ? Ce mois-ci, intensifiant sa rhétorique, il a déclaré, de manière plus effrayante: “Nous savons qui il est.”

Sur Fox News with Trump, l’animatrice Maria Bartiromo a décrit Babbitt comme une femme qui s’est rendue à une “manifestation pacifique”. Et Trump l’a mis dans le contexte de nous contre eux. « Si cela arrivait à ‘l’autre côté’ », a-t-il déclaré dans un communiqué, « il y aurait des émeutes dans toute l’Amérique… Les haineux de la gauche radicale ne peuvent pas être autorisés à s’en tirer comme ça. Il doit y avoir justice.

“Il n’y avait aucune raison à cela”, a déclaré Trump à propos de sa fusillade.

Mais il y avait une raison.

Les Américains doivent s’en souvenir et ne pas se laisser berner. En ces jours où la vérité a été dévaluée, où tout peut être détourné, où les faits sont malléables et peuvent être démontés et remontés pour raconter une histoire entièrement différente – rappelez-vous au moins les images nettes de la vidéo.

Ce n’étaient pas des manifestants pacifiques. Il ne s’agissait pas de manifestants exerçant leur droit protégé par la Constitution d’exprimer calmement des divergences d’opinion avec leurs représentants élus.

Ils défonçaient les portes.

C’était une émeute, Ashli ​​Babbitt était à l’avant-garde et, d’après ce que j’ai vu, le policier qui l’a abattue faisait son travail.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.