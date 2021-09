Ashlyn RTW printemps 2022 – WWD

Pour le printemps, la créatrice émergente Ashlynn Park souhaitait concevoir une collection avec le message de « Capturer le présent ».

Sa collection de printemps offrait une évolution de nouveaux éléments de conception intrigants, architecturaux et réfléchis (tours de taille cintrés, plis et volants, formes oblongues) et des fabrications japonaises de luxe. Comme toujours, la créatrice a mis l’accent sur les efforts visant à réduire les déchets – ses créations sont fabriquées de manière éthique à New York et uniquement disponibles en pré-commande, tandis que ses vêtements sont souvent conçus à partir de coupes complètes de tissu, avec des lisières utilisées comme garnitures. Les restes ont également été transformés en agitations astucieuses en forme de «boulette», que Park a superposées avec des jupes et des robes pour ajouter un volume intrigant à la hanche pour le printemps).

Le regard: Une suite de modes sculpturales du jour au soir.

Citation à noter : « La philosophie de conception d’Ashlyn célèbre l’individualité et la préservation ; une attention particulière est accordée aux déchets », indiquent les notes de collecte.

Pièces clés : Des robes et des chemisiers sculpturaux, romantiquement volumineux et finement drapés (comme dans une robe en crêpe collée rouge architecturale sexy avec une jupe en tulle ; un numéro conceptuel « demi-corps » en jersey de coton jaune, ou une robe en seersucker de coton texturé à une épaule); un slip noir moulant avec un panneau transparent en forme de zigzag à la taille; nouveau costume élégant (un blazer court de style boléro sur un pantalon slim).

Les plats à emporter : La collection printanière de Park a consolidé le créateur en tant qu’incontournable de la Fashion Week de New York.