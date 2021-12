Ashok Leyland lance le camion AVTR 3120 avec essieu relevable à deux pneus (DTLA)

Ashok Leyland a lancé le camion AVTR 3120, un véhicule 6×2 à 3 essieux avec essieu relevable à deux pneus (DTLA). Le camion est conçu pour fonctionner à 31 tonnes avec l’essieu relevable abaissé et à 18,5 tonnes avec l’essieu relevable relevé lors d’une charge légère ou à vide.

Ashok Leyland a lancé le nouveau camion AVTR 3120 avec essieu relevable à deux pneus (DTLA). Le véhicule à 3 essieux 6×2 a une capacité de charge de 31 tonnes avec l’essieu relevable abaissé et de 18,5 tonnes avec l’essieu relevable relevé lors d’une charge légère ou à vide. Ashok Leyland est le seul acteur du pays à proposer une gamme complète de camions à essieux relevables à double pneu (DTLA) avec des nœuds GVW 31T, 40,5T et 47,5T.

Prenant la parole à l’occasion, Sanjay Saraswat, responsable – M&HCV, Ashok Leyland, a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons lancé, sous l’égide de notre plate-forme AVTR, un produit innovant, l’AVTR 3120 avec essieu relevable à deux pneus (DTLA). Avec cela, nous devenons le seul OEM à disposer de cette technologie DLTA centrée sur le client et économe en carburant pour toute la gamme. »

Il a ajouté : « Fidèle à notre promesse de marque de ‘Aapki Jeet. Hamari Jeet.’ nous avons lancé l’AVTR 3120 pour combler les lacunes de la gamme d’essieux relevables à deux pneus. Ashok Leyland a l’habitude de répondre aux besoins des clients avec des produits de classe mondiale qui offrent une meilleure rentabilité, et cela nous aidera à réaliser notre vision d’être parmi les 10 meilleurs fabricants de CV au monde.

Voici quelques points saillants du camion :

Construit sur la dernière plate-forme de camion modulaire AVTR, offrant la flexibilité de plusieurs cabines et options de fonctionnalités Alimenté par le moteur 200HP d’Ashok Leyland avec la technologie iGen6 qui offre une meilleure efficacité des fluides. Disponible dans le capot et 3 options de cabine : Cabine N, cabine U, cabine M Options de portée de chargement allant de 24′ à 32′ La cabine N offre une cabine suspendue avec amortisseurs, siège conducteur suspendu, barre anti-roulis à l’avant, d’excellents espaces de rangement , façade avant entièrement en métal, système de musique, options AC & HVAC.

