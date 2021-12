Ashok Leyland lance une nouvelle gamme de modèles de bennes AVTR

Ashok Leyland a lancé une nouvelle gamme de modèles de bennes basculantes en Inde, nommées AVTR 2832 et AVTR 3532. La société affirme que les deux nouveaux modèles sont conçus pour offrir plus de puissance pour le type d’applications pour lesquelles ils seront utilisés.

Ashok Leyland a lancé deux nouveaux modèles de bennes basculantes dans sa gamme AVTR, appelés AVTR 2832 et AVTR 3532. Selon l’entreprise, les deux nouvelles bennes basculantes « offrent un excellent couple, une accélération incroyable, une puissance de traction et un rendement énergétique inégalé ». Ils sont propulsés par des moteurs de la série A6 de 8,0 L avec la technologie iGEN6 et génèrent 320 CV et délivrent un couple de 1200 NM.

Sanjay Saraswat, Head – M&HCV, Ashok Leyland a déclaré : « Avec le lancement des basculeurs High Horse Power ; AVTR 2832 et AVTR 3532, nous visons à fournir des produits avec une productivité et une efficacité plus élevées à nos clients. Nous avons toujours essayé d’identifier les lacunes des produits et de les combler avec des produits différenciés, et les basculeurs AVTR High Horse Power sont un témoignage de l’engagement d’Ashok Leyland dans ce sens. Les bennes basculantes à haute puissance sont équipées des moteurs de pointe de la série A6 qui sont conçus et développés localement.

Sanjeev Kumar, responsable M&HCV, Ventes et Réseau, Ashok Leyland, a déclaré : « Le lancement des basculeurs à haute puissance ; AVTR 2832 et AVTR 3532, sont très significatifs dans cette géographie. La ville d’Hyderabad et ses régions adjacentes ont des industries progressives et en plein essor telles que l’exploitation minière, l’horticulture et l’agriculture qui alimentent la demande pour ces camions innovants. La nouvelle gamme a été conçue en mettant l’accent sur une productivité accrue, une efficacité énergétique accrue, des trajets long-courriers améliorés avec une meilleure garde au sol sur les terrains difficiles, un système hydraulique conçu en interne pour réduire le temps de maintenance, et fournira globalement sur un plus faible coût total de possession. »

