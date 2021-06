Ashok Leyland Rating ‘Acheter’ : Un bon dernier trimestre pour l’entreprise

in

Le 1092 Ashok Leyland s’est immobilisé dans le dépôt de bus de la DTC pour des contrôles de maintenance et d’inspection, à Capital lundi. PHOTO EXPRESS PAR PRAVEEN KHANNA DELHI 15 04 2013.

L’EBITDA d’AL au quatrième trimestre a augmenté de 110 % en glissement trimestriel, soit 18 % au-dessus de JEFe. La deuxième vague de Covid a eu un impact sur la demande de camions et a retardé le cycle haussier ; Cependant, l’économie se redresse bien et les factures électroniques de juin ont augmenté de 2% par rapport à 2019. Nous avons réduit le BPA de l’EX22e de 57% mais maintenons globalement les estimations de l’EX23. Nous maintenons Buy, mais également notre opinion selon laquelle les investisseurs devraient modérer les attentes de rendement après un rallye d’environ 3x depuis avril 2020, car l’action est déjà à 4,4x FY23e PB contre le dernier pic de 5,8x alors que la part de marché d’AL diminue.

Bons résultats au T4 : Les volumes d’AL au T4 ont augmenté de 32% en glissement trimestriel (en baisse de 26% par rapport au T4FY19) tandis que l’Ebitda a augmenté de 110% en glissement trimestriel (en baisse de 46% par rapport au T4FY19). L’Ebitda du quatrième trimestre était supérieur de 18 % à JEFe, en raison de frais de personnel inférieurs aux attentes. Les ASP ont augmenté de 10 % en glissement trimestriel, mais la marge brute a chuté de 250 pb en glissement trimestriel en raison de la hausse des coûts des matières premières. La marge d’Ebitda a encore augmenté de 240 pb en glissement trimestriel à 7,6 % grâce à l’effet de levier opérationnel. Le PAT récurrent était 10x qoq sur une base basse. Au cours de l’exercice 21, les volumes d’AL ont chuté de 20 % en glissement annuel, l’Ebitda a baissé de 54 % en glissement annuel et a enregistré une perte nette de 3,0 milliards de roupies.

Les marges et le bilan devraient s’améliorer : Les marges d’Ebitda d’AL sont passées d’une moyenne de 11% au cours de l’EX16-19 à 3,5% au cours de l’EX21. Nous nous attendons à ce que les coûts des intrants pour les automobiles s’intensifient au S1FY22 alors que le plein impact du rallye des prix des métaux CYTD se fait sentir, mais les hausses des prix des véhicules devraient dépasser les coûts supplémentaires au S2. Nous nous attendons à ce que les marges d’AL remontent à 7,3 %/11,3 % au cours des exercices 22/23.

Le bilan s’est détérioré, passant de Rs 7,4 milliards de liquidités nettes au cours de l’exercice 19 à ~ Rs 42 milliards de dette nette au premier trimestre de l’exercice 21, mais la dette nette est depuis en baisse de 38% à Rs 26 milliards. Le FCF a été négatif au cours de l’EX19-21, mais devrait fortement s’inverser d’ici l’EX23.

Conserver Acheter : L’action AL a triplé depuis avril 2020, surpassant Nifty-50 d’environ 100 %. Nous pensons que l’action détient toujours un potentiel de rendements sains, étant donné que les camions sont au début d’un cycle haussier.

Mais les investisseurs devraient modérer les attentes de rendement car l’action est déjà à 5,0x/4,4x FY22e/FY23e PB par rapport au dernier pic du cycle de 5,8x tandis que la part de marché d’AL diminue. Nous conservons Acheter avec Rs 150 PT (5,4x FY23e PB).

