08/07/2021 à 13:01 CEST

.

L’Israélien Linoy Ashram a bouleversé l’ordre établi en gymnastique rythmique, sport dans lequel la Russie avait remporté toutes les médailles d’or olympiques depuis Sydney 2000, et a été proclamé champion individuel devant les deux favoris incontestés, les jumeaux Dyne Oui Arina Avérine.

Ashram, sur le podium des trois derniers championnats du monde, a marqué 107 800 points en finale olympique, par 107 650 de Dina et 102 700 de Biélorussie Alina Harnasko, qui est passé du podium à Arina (102 100) après une grave erreur de ce avec la bande.

Dyne Elle est triple championne du monde et sa soeur Arina est le finaliste actuel.

Ashram était le meilleur avec le cerceau et avec les massues et Dina a obtenu la meilleure note avec le ballon ; en l’absence de la dernière rotation, avec la bande, l’Israélien avait 84.500 points, par 83.650 pour Dina et 82.550 pour Arina

Cela a dit adieu à l’or lorsque la bande s’est emmêlée et a dû recourir à la réserve. Sa note ne dépassait pas 19 550 et il a dit au revoir non seulement à la victoire mais au podium.

L’ashram n’a pas failli et Dina a clôturé la compétition avec l’obligation d’en obtenir 24 151 pour être championne. Sa note, que les juges ont réfléchie pendant de nombreuses minutes, est restée à seulement 24 points. La Russie a abandonné le trône.

Linoy Ashram, l’architecte du miracle, a 23 ans, elle a été championne d’Europe en 2020 et lors des trois dernières Coupes du monde elle a été troisième, deuxième et troisième, toujours dépassée par les Russes. Aujourd’hui a mis fin à cinq titres olympiques consécutifs pour la Russie et a donné à Israël sa première médaille et l’or en gymnastique rythmique.

Elle travaille pour l’armée israélienne en tant que secrétaire depuis 2017.

Le changement de cycle dans le rythme peut se confirmer ce dimanche si, comme cela s’est produit lors du tour de qualification, l’équipe russe est derrière la Bulgare et perd également l’or.