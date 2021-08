Ashton et Mila répondent à ceux qui leur reprochent de ne pas laver leurs enfants quotidiennement

in

Jake GyllenhaalPar exemple, il était d’accord avec eux, expliquant qu’il ne jugeait pas non plus nécessaire de se laver tout le corps avec du savon quotidiennement, bien qu’il se brosse les dents religieusement, mais Dwayne Johnson Il a précisé sur Twitter qu’il se douche trois fois par jour : lorsqu’il se réveille avec de l’eau froide, après l’entraînement et lorsqu’il rentre du travail.

À partir de là, même Cardi B elle-même a voulu commenter, révélant que sa peau la démangeait juste en pensant à la possibilité de ne pas se doucher, et maintenant les deux acteurs qui ont tout commencé ont voulu sortir de la controverse pour faire comprendre qu’ils sont ils rire de toute la situation.

Ashton Il a partagé une vidéo mercredi sur son compte Instagram dans laquelle il apparaît avec sa femme dans la salle de bain de leur maison en plaisantant sur la possibilité de placer leurs filles sous le robinet ou non.

“Est-ce que tu mouilles nos filles avec de l’eau ? Est-ce que tu essaies de les faire fondre ? Tu veux la blesser avec toute cette eau ? C’est fou ! Qu’est-ce qui se passe !”, crie l’acteur à Mila, qui ne peut se retenir de rire alors il ajoute que c’est la quatrième fois en une semaine que les petits sont lavés et que c’est “trop”.