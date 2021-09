Ashton Kutcher a rencontré des chants «Prenez une douche» avant le match de l’Iowa

Ashton Kutcher a été invité à un plateau ESPN ce week-end pour partager ses réflexions sur le football universitaire – mais tout ce qu’il a reçu en retour de la foule était des conseils sévères sur son hygiène.

L’acteur a été sélectionné par le réseau pour être le sélectionneur de prédictions avant la liste des matchs de samedi, en particulier le grand match de l’Iowa plus tard dans la journée entre l’Iowa State et l’Université de l’Iowa – cette dernière étant l’alma mater d’Ashton.

Ashton Kutcher, qui était la dernière célébrité blanche à confirmer qu’ils ne se douchent pas vraiment correctement, reçoit une douche de chants “Prenez une douche” à #CollegeGameDay 💀😭 pic.twitter.com/lFTNsXBKP1 – Josh Sánchez (@joshnsanchez) 11 septembre 2021 @joshnsanchez

Dès que AK a atterri en jet et s’est révélé être la grande surprise de la diffusion, il a été incendié par la foule universitaire qui se tenait au stade Jack Trice.

Ils scandaient “Prenez une douche!” sacrément fort… que les micros sur le plateau captaient et diffusaient pendant qu’Ashton était présenté. Il ne semble pas qu’il l’ait entendu tout de suite, mais ne vous inquiétez pas … les fans de Cyclone ont réitéré.

GameDay est à Iowa State aujourd’hui, mais leur sélectionneur d’invités était le fan de l’Iowa, Ashton Kutcher. Les fans de l’Iowa State l’ont noyé dans des chants “prendre une douche” pic.twitter.com/7gF9ifSwmE – Barstool Sports (@barstoolsports) 11 septembre 2021 @barstoolsports

Peu de temps après, Ashton s’est finalement laissé tomber sur sa chaise pour le panel d’avant-match … où il parlait de football et de ses œuvres caritatives – et là aussi, le “Prenez une douche!” chant repris. Cette fois, c’était bien plus près… et Ashton l’a probablement entendu.

Il ne broncha pas… faisant comme si cela ne le dérangeait pas. Et, qui sait… peut-être pas. Le gars s’est déjà moqué de lui-même sur tout le fiasco de la baignade plus tôt cet été.

ICYMI … Ashton et Mila Kunis a révélé en juillet qu’ils ne lavaient pas vraiment leurs enfants tous les jours et ne les jetaient sous la douche que comme bon leur semblait, ou s’ils voyaient de la saleté visible. Cela a déclenché un énorme débat sur les enfants et la propreté – mais les Kutcher l’ont pris dans la foulée.

On dirait que toute cette puanteur suit Ashton ici jusqu’en septembre. Pipi-if !!!