Ashton Kutcher est naturellement excité d’être dans un indice de péril

L’épisode de Jeopardy de lundi dernier! présentait une catégorie appelée «Counting On Television», qui comprenait une question (ou une réponse) liée à la sitcom classique de Fox That ’70s Show. Lors de sa lecture, l’animateur invité Aaron Rodgers a déclaré: «Ce spectacle des années 70 a aidé à lancer la carrière de Mila Kunis, Topher Grace et de cet acteur qui jouait Michael Kelso», et un concurrent a répondu correctement: «Qui est Ashton Kutcher?» Eh bien, quelque temps après l’émission, Kutcher s’est tourné vers Twitter pour réagir à la suppression de son nom dans l’émission: