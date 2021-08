Ashton Kutcher et Mila Kunis réagissent parfaitement au débat sur le bain des célébrités

Il y a eu beaucoup de discours étranges sur les célébrités au fil des ans, mais “les célébrités se baignent-elles?” a certainement été l’un des plus étranges de mémoire récente. Le problème des tendances a commencé lorsque les acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis ont affirmé qu’ils n’avaient baigné leurs enfants Wyatt et Dmitri que lorsque “vous pouvez voir de la saleté sur eux” lors d’un épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shepard. Shepard a expliqué cela et sa femme Kristen Bell leurs enfants, Lincoln et Delta, tous les soirs avant de se coucher quand ils étaient plus jeunes, mais en vieillissant, cela a changé. Shepard a déclaré qu’il donnait le bain à ses enfants dans le cadre d’une ” routine nocturne “, mais qu’il ne les laissait pas se doucher autant qu’ils le souhaitaient en vieillissant, et Kunis a déclaré: ” C’est ce que nous ressentons pour nos enfants “. Kutcher a ensuite ajouté: “Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir de la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien.”

Kutcher a également admis sa propre routine de bain laxiste. “Je lave mes aisselles et mon entrejambe tous les jours, et rien d’autre jamais”, a déclaré Kutcher. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre à chaque fois. Rien d’autre.” Il a ensuite déclaré qu’après être allé au gymnase, il se rinçait le visage, mais n’utilisait pas de savon, en disant: “J’ai tendance à me jeter de l’eau sur le visage après une séance d’entraînement pour éliminer tous les sels.” Kunis a ensuite sonné en elle-même et a avoué qu’elle fait son visage “deux fois par jour”. , et Jason Momoa.

En réponse à la frénésie médiatique suscitée par leur interview, Kutcher et Kunis se sont tournés vers Instagram pour régler une bonne fois pour toutes le débat : oui, ils baignent leurs enfants. Kutcher a partagé une vidéo du couple dans leur salle de bain pendant que leurs enfants sont hors écran sous la douche, alors qu’il partageait son expression de fausse horreur qu’ils “font fondre” leurs enfants.

« Vous mettez de l’eau sur les enfants ? Kutcher demande à Kunis. “Essayez-vous de les faire fondre ? Essayez-vous de les blesser avec de l’eau ? C’est ridicule. Que se passe-t-il ?” demande-t-il encore. “Nous donnons le bain à nos enfants”, s’amuse Kunis. “C’est comme la quatrième fois cette semaine. Quatre fois cette semaine”, dit Kutcher incrédule. “C’est trop”, répond Kunis. « Leurs huiles corporelles vont être détruites. Qu’essayez-vous de faire ? » s’exclame Kutcher. Alors oui, le couple That ’70s Show veille effectivement à ce que leurs enfants soient propres.