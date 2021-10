Ashton Kutcher et Mila Kunis repérés comme le spin-off de « That ’70s Show » annoncé

Netflix redémarre That ’70s Show pour une nouvelle génération, mais avec une torsion. Il s’appellera That ’90s Show et sera une suite/spin-off de la série originale. Il est confirmé que Red Foreman (Kurtwood Smith) et Kitty Foreman (Debra Jo Rupp) reviennent alors qu’ils veillent sur leur petite-fille Leia, qui visite le Wisconsin pour l’été. Netflix espère que d’autres acteurs reviendront, et cette liste de souhaits comprend sûrement Ashton Kutcher et Mila Kunis.

Le couple réel a joué Michael Kelso et Jackie Burkhart dans That ’70s Show, l’un des couples clés de la série (avant de se séparer vers la fin de la série). Le duo, marié depuis 2015, est resté maman sur That ’90s Show depuis son annonce vendredi. Cela pourrait être parce qu’ils n’ont aucun intérêt ou parce que les négociations pour leur retour sont toujours en cours et qu’ils ne veulent pas baisser la main. Ils ont été repérés cette semaine, cependant.

Comme le rapportent plusieurs médias, les paparazzi ont vu Kutcher, 43 ans, et Kunis, 38 ans, se promener dans Los Angeles pour faire des courses. La paire correspondait à leurs couleurs car elles portaient des pulls gris et des masques noirs. Étant donné que les nouvelles de That ’70s Show n’étaient pas encore sorties au moment du repérage, le couple n’a pas été interrogé à ce sujet. Ainsi, les fans de la sitcom FOX devront attendre et voir si Kelso et Jackie retourneront à Point Place, Wisconsin.

Cette émission des années 70 a duré 200 épisodes sur huit saisons. Malgré sa clôture en 2006, l’émission n’a fait que gagner en popularité au cours des années qui ont suivi. Il est devenu important en syndication et sur Netflix, où il est devenu un programme très regardé. Ce fait a définitivement poussé Netflix à développer That ’90s Show, qui n’a pas de date de sortie au moment de la presse.

Le synopsis officiel de Netflix pour That ’90s Show se lit comme suit: « Bonjour, Wisconsin! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil vigilant de Kitty et le regard sévère de Red. Le sexe, la drogue et le rock’n roll ne meurent jamais, ça change juste de vêtements. »