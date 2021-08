Ashton Kutcher et Mila Kunis répondent au débat sur le bain

Au cas où vous auriez manqué le discours sur Internet cette semaine, auquel cas, considérez-vous vraiment béni, les célébrités ne peuvent s’empêcher d’informer le public au hasard de la quantité de douche qu’elles prennent. Tout a commencé lorsque Ashton Kutcher et Mila Kunis ont provoqué par inadvertance une tonne de drames sur le thème de la douche en révélant qu’ils ne baignent pas leurs enfants jusqu’à ce que “vous puissiez voir la saleté sur eux”.

Maintenant, un million d’autres célébrités ont inexplicablement parlé de leurs propres habitudes de baignade (Kristen Bell et Dax Shepard sont également de grands fans de “attendre la puanteur”), et honnêtement, c’est juste une CHOSE entière. Genre, personne n’avait besoin de savoir à quelle fréquence Jake Gyllenhaal se douche, tu sais ? Pourtant nous y sommes ! (FWIW, il a déclaré à Vanity Fair que “de plus en plus, je trouve parfois que le bain est de moins en moins nécessaire.”)

Quoi qu’il en soit, Ashton Kutcher et Mila Kunis sont allés de l’avant et ont répondu à Shower Gate de la meilleure façon possible, en publiant une vidéo d’une fausse dispute qu’ils ont dans la salle de bain parce que Mila a baigné leurs enfants.

Allez-y et regardez, mais Ashton plaisante “Vous mettez de l’eau sur les enfants? Essayez-vous de les faire fondre? Essayez-vous de les blesser avec de l’eau?” À ce stade, Mila éclate de rire et il continue: “C’est ridicule. Que se passe-t-il? C’est comme la quatrième fois cette semaine. Quatre fois cette semaine. C’est trop … Leurs huiles corporelles vont être détruites. Qu’est-ce que vous faites essayer de faire? “

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

En conclusion, lol/aide.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io