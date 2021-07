Ashton Kutcher ne s’envolera pas dans l’espace à la demande de Mila Kunis

in

. – Ashton Kutcher dit qu’il a vendu son billet pour un vol Virgin Galactic dans l’espace parce que sa femme Mila Kunis l’a convaincu que ce n’était pas une “décision familiale intelligente”.

Dans une récente interview avec le site Cheddar News, l’acteur de “Two and a Half Men” a révélé qu’il était sur le point de rejoindre un vol avec la compagnie de voyages spatiaux du milliardaire Richard Branson, jusqu’à ce que son autre moitié lui fasse réévaluer le risque.

“Quand je me suis marié et que j’ai eu des enfants, ma femme a essentiellement suggéré que ce n’était pas une décision familiale intelligente d’aller dans l’espace lorsque nous avons de jeunes enfants, alors j’ai fini par revendre mon billet à Virgin Galactic”, a déclaré Kutcher.

Cette semaine, le fondateur de Virgin Galactic, Branson, ainsi que les membres de l’équipe Sirisha Bandla, Beth Moses et Colin Bennett et les pilotes Dave Mackay et Michael Masucci, se sont rendus au bord de l’espace dans le SpaceShipTwo, un avion ailé avec un seul moteur de fusée que la société se développe depuis près de deux décennies.

Virgin Galactic prévoit d’effectuer un seul vol d’essai supplémentaire avant de commencer à voler avec des clients payants. Jusqu’à présent, plus de 600 personnes ont réservé des billets d’un prix compris entre 200 000 $ et 250 000 $. La société devrait rouvrir bientôt la vente de billets, mais à un prix plus élevé.

“J’étais censé être sur le prochain vol, mais je ne serai pas sur le prochain vol”, a déclaré Kutcher.

Bien qu’il ait changé d’avis à propos du vol Virgin Galactic en raison des inquiétudes de sa femme, Kutcher a insisté sur le fait que son rêve de voir la galaxie est toujours bien vivant.

“À un moment donné, je vais aller dans l’espace”, a déclaré Kutcher à l’animatrice Kristen Scholer.

Le décollage historique de Branson a marqué le quatrième vol d’essai du véhicule pour atteindre le bord de l’espace.

Alors que l’homme d’affaires britannique flottait en microgravité, il a partagé un message avec les caméras à bord de l’avion spatial : « À tous les enfants là-bas : j’étais autrefois un enfant avec un rêve, en regardant les étoiles. Maintenant, je suis un adulte dans un vaisseau spatial … Si nous pouvons faire cela, imaginez ce que vous pouvez faire “, a-t-il déclaré.

Jackie Wattles de CNN a contribué à ce rapport.