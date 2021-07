Ashton Kutcher ne va pas dans l’espace par Mila Kunis – L’heure des potins !

Ashton Kutcher ne va pas dans l’espace de Mila Kunis. L’acteur de “Two And Half Men” a révélé que sa femme depuis six ans, avec qui il a deux enfants, l’a convaincu de vendre son billet pour voyager dans l’espace. Ashton a déclaré qu’après s’être mariée et avoir eu des enfants avec Mila, elle l’a pratiquement convaincu qu’il n’était pas très intelligent d’aller dans l’espace quand on a de jeunes enfants. Il a donc fini par vendre son billet avec Virgin Galactic. « Il était censé être sur le prochain vol. Cependant, Kutcher dit qu’à un moment donné, il volera dans l’espace à l’avenir. (Étoile du jour)

Britney Spears est heureuse de pouvoir à nouveau conduire “Elle aime la façon dont les choses se passent au tribunal jusqu’à présent.” Une source a confié à People que la pop star “est super excitée et plus que reconnaissante pour toute l’aide qu’elle a reçue jusqu’à présent”. Tout cela vient du fait que Britney a été vue au volant de sa voiture le week-end dans un service de voiture, son petit ami Sam était avec elle, elle portait également une bague qui ressemblait à des fiançailles, le plus drôle est qu’elle ne pouvait soi-disant pas conduire, mais étant donné tout Cela s’est produit ces dernières semaines, après que le tribunal lui a permis d’engager son propre avocat pour la représenter, selon une source, ils lui ont également accordé l’autorisation au sein de sa tutelle de conduire. (Les gens) C’est marrant, maintenant que Britney fait la une des journaux ont sortent ses “amis”, ex-maris, ex-gardes du corps pour parler à la presse… HA !

Et puisque nous sommes dans ce milieu… Jennifer Lopez et Ben Affleck ils sont sur la nouvelle couverture de People, “17 ans plus tard… “Une seconde chance en amour”, OMG! Et ils ne pouvaient même pas mettre une photo d’eux ensemble, juste ce montage tabloïd… LOL !

Hayden Panettiere retrouve son ex Brian Hickerson après sa sortie de prison. Oui, ma mâchoire est tombée quand j’ai lu ceci. ET! News a rapporté qu’après avoir vu Hayden et Brian se rencontrer dans un restaurant de West Hollywood le samedi 17 juillet, avec d’autres amis, buvant et profitant de la soirée dansante. Brian Hickerson a précisé qu’ils ne buvaient pas, du moins pas Hayden, et qu’ils ne sont pas revenus sentimentalement, ils ne travaillent que sur leur amitié. Cela fait partie du processus de sa réhabilitation en tant qu’agresseur, Hayden lui a permis de franchir cette étape dans son rétablissement. Il a été emprisonné pour avoir battu Hayden et l’avoir maltraitée. (ET!)

Scooter Braun divorce de sa femme Yael mais il y a un contrat de mariage. Le célèbre manager de Justin Bieber et Ariana Grande, a demandé le divorce de sa femme Yael, ce mercredi à Los Angeles. Il demande la garde partagée de ses 3 enfants, accepte de payer une pension alimentaire à Yael, et bien sûr, on pense que la pension alimentaire pour enfants aussi. Tout semble amical. (TMZ) Yael ressemble beaucoup à Daisy Fuentes pour moi.

Irina Shayk et Jason Sudeikis Ils ont été vus très animés et joyeux s’embrassant, sortant d’un célèbre restaurant de New York, le mannequin et l’acteur de “Ted Lasso” se sont joints à une célébration donnée par le rédacteur en chef du Vogue britannique sur place. On dit que Sudeikis ne sort plus avec Keeley Hazell, alors… voici Irina. (Pagesix)

Demi Lovato a filmé sa première scène intime sur sa série “Hungry” et a déclaré qu’elle se sentait un peu anxieuse au début, mais qu’elle se sentait calme par la suite. Elle a posté une photo sur son Instagram où elle exprime se sentir bien et confiante avec elle-même. (Popsucre)

Chrissy Teigen a décidé de ne plus se lancer dans les affaires de quelqu’un d’autre. Il a même plaisanté en disant qu’il ne sait pas quand il quittera le “Club annulé” qu’aucune idée, il pourrait être là… forevah ! Qu’il n’a qu’à vivre sa vie et que chacun prend ses propres décisions. (Répertorié)

Bisous bisous

Partagez cette nouvelle !