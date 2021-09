Ashton Kutcher noyé par les chants “Prenez une douche” à la télévision en direct

in

Kunis, qui partage sa fille Wyatt, 6, et sont Dimitri, 4 ans, avec Kutcher, a également déclaré sur le podcast: “Quand j’avais des enfants, je ne les lavais pas non plus tous les jours. Je n’étais pas le parent qui baignait mes nouveau-nés – jamais.” L’acteur a ensuite ajouté: “Voici le truc – si vous pouvez voir la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, ça ne sert à rien.”

Quelques semaines plus tard, après beaucoup de moqueries en ligne, Kutcher a partagé une vidéo légère de lui et Kunis se moquant de la controverse qui a suivi en démontrant qu’ils baignent effectivement leurs enfants.