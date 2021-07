Ashton Kutcher publie une vidéo adorable avec Mila Kunis sur Instagram

Depuis que nous avons eu un bon vieux coup d’œil à l’intérieur du manoir inhabituel de style grange de Mila Kunis et Ashton Kutcher plus tôt cette année, nous avons été assez dans ce couple. C’est donc encore plus génial que Mila ait fait une rare apparition sur Instagram d’Ashton récemment dans une série de vidéos amusantes qu’il a publiées intitulées “Krypto with Kunis”, dans lesquelles il lui a posé des questions sur la crypto-monnaie. Ashton classique, non?

Ashton a publié cette semaine deux vidéos dans lesquelles il a posé à sa femme une série de questions sur la crypto-monnaie avec des résultats hilarants. Il a également posé des questions sur la culture pop à son ami programmeur Vitalik Buterin. Dans une vidéo publiée hier, Mila a sérieusement ri après qu’Ashton ait demandé à Vitalik “nomme-moi un acteur de Beverly Hills 90210?” et “qui a inventé Goop et qu’est-ce que c’est?”.

L’acteur de Black Swan a ri dans la vidéo (sniff et tout) après que l’ami d’Ashton, Vitalik, ait répondu: “Beverly Hills 90210, est-ce une sorte d’ASIC [Application-Specific Integrated Circuit] fabrication ? “

Mila a ensuite éclaté de rire en silence lorsque Vitalik a répondu à la question sur la marque de style de vie de Gwyneth Paltrow, Goop, et a déclaré qu’il pensait que c’était une “page de couche d’imprimante de circuit”, quelle que soit l’une d’entre elles …

Dans une vidéo du début de la semaine, Ashton a interrogé Mila sur des questions telles que “qu’est-ce que la blockchain ?” et “qu’est-ce que l’éthereum ?” et elle s’en est plutôt bien sortie – certainement mieux que Vitalik lorsqu’on lui a posé des questions sur la télévision.

Les gens dans les commentaires ont adoré voir la paire sur Instagram ensemble et ont trouvé toute la série hilarante, mais la plupart des gens veulent juste que Mila obtienne aussi Instagram. On aimerait signer la pétition, s’il y en a une qui circule ?

