Ashton Kutcher révèle sa prochaine entreprise commerciale prometteuse

Bien qu’Ashton Kutcher se replonge dans les comédies romantiques, la star de That ’70s Show a clairement indiqué ces dernières années qu’il souhaitait être plus qu’un simple acteur. Kutcher a travaillé pour se positionner en tant qu’entrepreneur et investisseur, et sa dernière entreprise commerciale devrait plaire aux végétaliens. Par le biais de son fonds de capital-risque Sound Ventures, Kutcher et le gestionnaire de talents Guy Oseary investissent dans MeaTech pour faire progresser leurs technologies de production de viande.

MeaTech imprime en 3D de la viande à base de cellules, créant ainsi de la viande hachée structurée de bœuf, de porc, de poulet et d’animaux. Ce nouveau processus a été développé afin d’éviter les problèmes de bien-être animal, de santé humaine et de crise climatique en cours causés par l’industrie de la viande plus traditionnelle. MeaTech extrait de manière éthique des échantillons de cordon ombilical d’un animal et utilise les cellules comme éléments constitutifs des bioréacteurs afin de créer de la matière organique cultivée en laboratoire.

« Nous sommes enthousiasmés par les technologies innovantes de MeaTech, qui, selon nous, positionnent MeaTech comme le leader de la production à l’échelle industrielle de viande cultivée, une clé pour une production de viande plus durable et plus propre », a déclaré Kutcher dans un communiqué, rapporte Veg News. « Nous avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec la direction de MeaTech pour aider MeaTech à mettre en œuvre sa stratégie et à atteindre ses objectifs et son succès mondial en tirant parti de notre marketing, de notre expertise stratégique et de notre réseau. L’engagement avec MeaTech est conforme à la mission de notre groupe de fournir des solutions durables à travers l’entreprise la construction, l’investissement et l’accélération d’entreprises et de technologies dans divers domaines du développement durable. »

Kutcher s’est construit une deuxième carrière extrêmement lucrative en tant qu’entrepreneur et investisseur, et il a parlé dans le passé de la poursuite d’entreprises qui l’intéressent. « Investissez dans les choses que vous connaissez. Si vous buvez de la bière tout le temps – si vous allez dans des microbrasseries et que vous en essayez toutes sortes – vous savez probablement lesquelles sont les meilleures », a déclaré Kutcher dans une interview avec Chelsea Handler. .