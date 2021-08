Ashton Kutcher revient sur Netflix pour Reese Witherspoon Rom-Com après l’annulation de “The Ranch”

Ashton Kutcher fait un retour sur Netflix pour une comédie romantique avec Reese Witherspoon, suite à l’annulation de The Ranch, sa sitcom à succès avec le streamer. Selon Deadline, le film s’intitule Your Place or Mine et parle de “deux meilleurs amis qui vivent sur des côtes opposées échangent leurs maisons pendant une semaine et voient toute leur vie changer”. Ce film est écrit par Aline Brosh McKenna (Le Diable s’habille en Prada), qui fait également ses débuts de réalisatrice avec le film.

Your Place or Mine est une coproduction d’Aggregate Films – une société dirigée par Jason Bateman et Michael Costigan – et Hello Sunshine de Witherspoon. De plus, Bateman et Costigan produiront le film grâce à leur premier contrat avec Netflix. Witherspoon et Lauren Neustadter seront producteurs via Hello Sunshine, et McKenna produira également pour Lean Machine. Pour le moment, on ne sait pas quand Your Place or Mine commencera la production. Il n’y a pas eu non plus de spéculation sur le moment où le film pourrait faire ses débuts sur Netflix.

Le nouveau film marque le premier projet de Kutcher sur Netflix depuis la fin du Ranch en 2020. Dans la série, Kutcher a joué Colt Bennett, fils de Beau Bennett de Sam Elliott. La co-vedette de Kutcher’s That ’70s Show, Danny Masterson, a participé à la série pendant trois saisons, mais a été licencié après la réapparition d’allégations d’agression sexuelle. Le vide laissé par la mort de son personnage a finalement été comblé par Dax Shepard, qui a joué Luke Matthews, le cousin de Colt et le fils du défunt frère de Beau. Parmi les autres stars figuraient Debra Winger dans le rôle de Maggie Bennett, la mère de Colt et l’ex-femme de Beau; Elisha Cuthbert comme Abby Phillips-Bennett, la petite amie de Colt et sa future épouse; et Kathy Baker en tant que petite amie de Beau, Joanne.

En 2019, il a été révélé que The Ranch toucherait à sa fin, ce qui a incité Shepard à se rendre sur Instagram pour partager la nouvelle avec les fans et commenter à quel point la série comptait pour lui. “Je me suis tellement amusé à travailler quotidiennement avec [Cuthbert], Sam et Ashton sur The Ranch. L’émission touche malheureusement à sa fin, mais heureusement, pas avant les 20 derniers épisodes – 10 en streaming plus tard cette année (2019) sur Netflix, puis 10 autres en 2020″, a-t-il écrit à l’époque. Sam Elliott tous les matins quand j’arrivais au travail. C’est beaucoup plus de chance que ce que j’avais prévu d’avoir.”