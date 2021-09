Ashton Kutcher se moque des chants «Prenez une douche» lors du «College GameDay»

Ashton Kutcher a fait connaître ses opinions sur la baignade, et les gens ne vont pas le laisser l’oublier. La star de The Ranch a été invitée à être commentatrice invitée sur ESPN GameDay pour discuter du football universitaire, en particulier en ce qui concerne le match de l’université de Kutcher avec l’Iowa State. Cependant, lorsque des images de Kutcher s’approchant en tant qu’invité surprise de l’émission ont été montrées à la foule au stade Jack Trice, ils ont commencé à scander “Prenez une douche!”

On ne sait pas si Kutcher était au courant de la première série de chants, mais ils ont recommencé dès que Kutcher était derrière le bureau pour le panel GameDay. Kutcher n’a pas semblé reconnaître les chants, se concentrant sur la promotion de son nouvel organisme de bienfaisance, Outside Wine, et sur le football de l’Iowa.

Ashton Kutcher, qui était la dernière célébrité blanche à confirmer qu’ils ne se douchent pas vraiment correctement, reçoit une douche de chants “Prenez une douche” à #CollegeGameDay 💀😭 pic.twitter.com/lFTNsXBKP1 – Josh Sánchez (@joshnsanchez) 11 septembre 2021

La question tendance de la fréquence à laquelle les gens devraient se baigner a commencé lorsque Kutcher et sa femme Mila Kunis ont affirmé qu’ils ne baignaient leurs enfants Wyatt et Dmitri que lorsque “vous pouvez voir de la saleté sur eux” lors d’un épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shepard. Shepard a expliqué que sa femme Kristen Bell donnait le bain à leurs enfants, Lincoln et Delta, tous les soirs avant de se coucher quand ils étaient plus jeunes, mais cela a changé à mesure qu’ils vieillissaient. Shepard a déclaré qu’il donnait le bain à ses enfants dans le cadre d’une ” routine nocturne “, mais qu’il ne les laissait pas se doucher autant qu’ils le souhaitaient en vieillissant, et Kunis a déclaré: ” C’est ce que nous ressentons pour nos enfants “. Kutcher a ensuite ajouté: “Maintenant, voici le problème: si vous pouvez voir de la saleté dessus, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien.”

Kutcher a également admis sa propre routine de bain laxiste. “Je lave mes aisselles et mon entrejambe quotidiennement, et rien d’autre jamais”, a déclaré Kutcher. “J’ai une barre de Lever 2000 qui livre à chaque fois. Rien d’autre.” Il a ensuite déclaré qu’après être allé au gymnase, il se rinçait le visage, mais n’utilisait pas de savon, en disant: “J’ai tendance à me jeter de l’eau sur le visage après une séance d’entraînement pour éliminer tous les sels.” Kunis a ensuite sonné et a avoué qu’elle faisait son visage “deux fois par jour”. , et Jason Momoa.